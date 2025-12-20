ΟΦΗ: Δώρο φανέλα και μετάλλιο στους ηθοποιούς στην πρεμιέρα για τον Νίκο Ξυλούρη

Στην πρεμιέρα της παράστασης για τον Νίκο Ξυλούρη βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης και δώρισε στους ηθοποιούς Μιχάλη Αεράκη και Αιμιλανού Σταματάκη μία φανέλα και ένα συλλεκτικό μετάλλιο για τα 100 χρόνια της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η επετειακή φανέλα και το συλλεκτικό μετάλλιο του ΟΦΗ, στην πρεμιέρα της παράστασης “Νίκος Ξυλούρης – Ο αρχάγγελος της Κρήτης”!

Ο αντιπρόεδρος της ομάδας μας, κ. Ηλίας Πουρσανίδης, έκανε δώρο από μια φανέλα κι ένα μετάλλιο στους ηθοποιούς, Μιχάλη Αεράκη και Αιμιλανού Σταματάκη (ερμηνεύει τον ρόλο του Ν. Ξυλούρη στο έργο), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου!

Ο Νίκος Ξυλούρης αποτέλεσε έναν εκ των βασικών ιδρυτών του Συνδέσμου Φιλάθλων ΟΦΗ στην Αθήνα και η ομάδα μας δεν θα μπορούμε να απουσιάζει από το έργο που αποτυπώνει τη ζωή του εμβληματικού Κρητικού καλλιτέχνη!