Πολωνικό σενάριο για Παναθηναϊκό και Σέχου

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 27χρονο διεθνή Αλβανό χαφ, Γιούλιαν Σέχου.

Με τον Ιανουάριο να βρίσκεται προ των πυλών είναι λογικό τα μεταγραφικά σενάρια να… φουντώνουν, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Και με δεδομένο ότι το «Τριφύλλι» θα κινηθεί δεδομένα για την απόκτηση χάφ, υπάρχουν κάποια ονόματα που συνδέονται ήδη με τους «πράσινους».

Ένα εξ αυτών είναι του Γιούλιαν Σέχου, 27χρονου διεθνούς Αλβανού, ο οποίος ανήκει στην Βίντζεφ και μετράει φέτος 5 γκολ και 4 ασίστ σε 20 συμμετοχές, αποτελώντας έναν των κορυφαίων της ομάδας του.

Το «goal.pl» θέλει τον Παναθηναϊκό να εξετάζει την περίπτωσή του, μαζί με την Βαλένθια αλλά και την Σπόρτινγκ Κάνσας από το MLS. Όπως μάλιστα αναφέρεται υπάρχει και ρήτρα στο συμβόλαιό του, η οποία ωστόσο δεν αποκαλύπτεται.

Αξίζει να αναφερθεί πως το 2017 ο Σέχου δοκιμάστηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα αλλά δεν εντάχθηκε στην ομάδα λόγω της μη ύπαρξης θέσης ξένου, ενώ στην συνέχεια πήγε στον Πανηλειακό, με την φανέλα του οποίου δεν αγωνίστηκε ποτέ.