Ο Παναθηναϊκός σηκώθηκε. Κι αρχίζει να θυμίζει τον Ρόκι…

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου γύρισε από τη Σιένα του 2026 και γράφει…

Υπάρχουν ομάδες που κερδίζουν.

Και υπάρχουν ομάδες που επιβιώνουν για να ξαναγεννηθούν και να τρομάξουν.

Ο Παναθηναϊκός τους τελευταίους μήνες δεν ζούσε απλώς δύσκολες στιγμές. Περνούσε από φωτιά. Από εκείνες τις περιόδους που κάθε βράδυ μοιάζει βαρύ, κάθε ήττα αφήνει σημάδι και κάθε φωνή απ’ έξω σε σπρώχνει λίγο πιο κοντά στο καναβάτσο.

Και κάπου εκεί, πολλοί νόμισαν ότι τελείωσε. Ότι έπεσε. Ότι δεν έχει άλλη ανάσα. Ότι το νοκ άουτ είναι θέμα χρόνου. Αν ρίξετε μια ματιά στα προγνωστικά πολλών ρεπόρτερ ξένων Μέσων, όλοι έμοιαζαν να τον υποτιμούν. Έκαναν λάθος.

Γιατί αυτή η ομάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεν είναι φτιαγμένη για να μένει κάτω. Ίσως να πέσει αλλά υπάρχει πάντα η εγγύηση ότι θα ξανασηκωθεί. Το ζήσαμε εκ του σύνεγγυς το 2009 στη Σιένα μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ. Το ξαναζήσαμε το 2011 στη Βαρκελώνη. Το 2024 στο Βελιγράδι. Το 2025 στην Πόλη.

Στη Βαλένθια δεν ήταν δύο αγώνες. Ήταν υπενθύμιση. Υπάρχουν βραδιές που δεν μετριούνται με το σκορ. Δεν χωράνε σε στατιστικά, δεν εξηγούνται με τακτικές. Είναι από εκείνες τις νύχτες που ο Παναθηναϊκός θυμίζει σε όλους και πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του ποιος είναι.

Στη Βαλένθια, χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον ηγέτη του, χωρίς τον άνθρωπο που δίνει καθαρό μυαλό όταν το παρκέ μοιάζει με αναμμένα κάρβουνα, ο Παναθηναϊκός δεν έψαξε δικαιολογίες.

Σηκώθηκε. Σαν μποξέρ που τον έχουν μετρήσει.

Σαν εκείνη τη στιγμή που ο αντίπαλος χαλαρώνει γιατί νομίζει ότι τελείωσε τη δουλειά. Έτσι πίστεψε η Βαλένθια. Και 6 και 7 και 8 φορές είπε ο Μοντέρο. Στο 8 σταμάτησε το μέτρημα.

Και τότε ήρθε το ηλεκτροσόκ.

Στο Game 1 έβγαζαν τη μια άμυνα μετά την άλλη, ο Μαρτίνεθ είπε «βγάλαμε 25 ελεύθερα σουτ αλλά ήταν άστοχα». Άρα στο επόμενο θα τα έβαζαν. Στο Game 2 το έργο άλλαξε, τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν το ένα μετά το άλλο. Όχι απλά εύστοχα σουτ. Όχι απλά καλές επιθέσεις: 16/30 τρίποντα.

Κάθε κατοχή που τελείωνε στο διχτάκι ήταν ένα χτύπημα στη Βαλένθια. Ένα βήμα πιο κοντά στην κατάρρευση. Το παιχνίδι δεν ήταν πια παιχνίδι.Έγινε δήλωση. Χουάντσο για τρεις, μπαμ. Όσμαν για τρεις, μπαμ. Χέις Ντέιβις για τρεις, μπαμ, Χέις Ντέιβις για τρεις μπαμ. Χέις Ντέιβις για δύο, μπαμ και μπουμ. Όλα μέσα. Πέντε σουτ μπάζερ μπίτερ, όλα στον στόχο. Αν αυτό δεν είναι χαρακτήρας τότε τι είναι;

Ο Κέντρικ Ναν έβαλε τη φωτιά. Το ένστικτο. Τη σπίθα που μπορεί να γίνει πυρκαγιά μέσα σε δευτερόλεπτα. Είχε 5/5 «δικά του» δίποντα μέχρι να αστοχήσει στο τελευταίο καθαρό σουτ. Μια φορά συνέβη το «θαύμα» για τη Βαλένθια, δεύτερη όχι.

Και δίπλα του, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Σιωπηλός, αλλά αλύγιστος. Από αυτούς που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Γιατί μιλάνε με άμυνες, με κορμιά που πέφτουν, ένας άνιωθος τύπος που έβαλε 7 πόντους όταν στην Ελλάδα ο κόσμος ζούσε με τα πιεσόμετρα. Ταξιδιάρα ψυχή, ίσως βιαζόταν μήπως χάσει κάποια πτήση και αποφάσισε να ξεράνει τους Ισπανούς που υπερέβησαν τα εσκαμμένα μιας «καυτής ατμόσφαιρας» σε αυτές τις πρώτες μάχες.

Μιλώντας για προσωπικότητες, ο Εργκίν Αταμάν δεν λειτούργησε ποτέ αποτελεσματικά στην καριέρα του επειδή έκανε τακτικά ματ. Έφερε νοοτροπία. Έφερε εκείνο το «δεν καταλαβαίνω από πίεση» που το μεταδίδει σε όλη την ομάδα. Τρία χρόνια τώρα, στο 80-90% των καθοριστικών αγώνων η ομάδα του είναι εκεί, σαν να έχει σφυρηλατηθεί για αυτές τις στιγμές. Τον προπονητή της χρονιάς τον μαγείρεψε από την ημέρα που έχασε με κάτω τα χέρια στη regular season. Σαν να είχε σημαδέψει το επόμενο θύμα του, άρχισε να λέει πόσο όμορφος είναι, πόσο φανταστικός, πόσο ανεπανάληπτος σαν τους Λέικερς. «Αν παίξουμε μαζί τους θα μας γ…», δεν είχε πει στα αποδυτήρια; Και τελικά κατάφερε να πειράξει και το δικό τους μυαλό και του άπειρου Πέδρο…

Και κάπου εκεί, πάνω από όλους, το «μαύρο πρόβατο» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σηκώνει θύελλες, αντιδράσεις, γιατί ξέρει ότι χωρίς πάθος δεν υπάρχει μεγαλείο. Που «κουβαλά» σαν κληρονομιά από τους προγόνους του, καντάρια τρέλας για τον Παναθηναϊκό. Που σε ένα βράδυ ανακοινώνει τον Χέις Ντέιβις χωρίς να έχει υπογράψει, απλά για να τον πείσει να υπογράψει. Και μετά αυτός με τη σειρά του να υπογράψει την νίκη που πιθανόν να δώσει πρόκριση στο F4. Κι αν έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι το ευρωπαϊκό δεν είναι στόχος αλλά αποστολή, τότε θα κάνεις ό,τι λογικό και παράλογο μπορεί να χρειαστεί.

Τα πρόσωπα κάνουν τις ομάδες αλλά πάνω κι απ’ όλα τα πρόσωπα, αυτό που φάνηκε ήταν κάτι άλλο:

Ότι αυτή η ομάδα αρνείται να πεθάνει.

Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.

Όταν τον πιέζουν, απαντά.

Όταν τον αμφισβητούν, μεγαλώνει.

Όταν τον τελειώνουν, επιστρέφει.

Δεν είναι θέμα φόρμας ή συγκυρίας. Είναι θέμα DNA.

Την ίδια στιγμή, χιλιόμετρα μακριά, η Αθήνα, η Πάτρα, η Κρήτη, τα νησιά, όπου υπάρχει ελληνισμός δεν ήταν απλώς θεατής.

Μια ματιά στο TikTok, στα εκατοντάδες βίντεο που κυκλοφορούν δείχνει να εξελίσσεται μια σκυταλοδρομία. Σαλόνια, καφετέριες, δρόμοι, στην ίδια σελίδα με τους 1.000 που ήταν στο γήπεδο.

Ένας εκατομμυριούχος κι ένας άπορος, ένα παιδί που πάει την επόμενη ημέρα στο σχολείο κι ο Σίμτσακ που τα έβαζε με δέκα στο παρκέ, ένιωθαν την καρδιά τους να πάλλεται με τον ίδιο τρόπο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η δύναμη μιας ομάδας και ειδικά αυτής της ομάδας που έχει φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο.

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δεν παίζει μόνος του ποτέ. Παίζει με τον κόσμο του. Παίζει για τον κόσμο του. Και πάνω απ’ όλα, παίζει για να θυμίσει ποιος είναι. Η πιο πετυχημένη ομάδα μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη στον αιώνα που διανύουμε.

Είναι βάρος; Είναι μεγάλη ευθύνη; Ναι αλλά όπως έγραψε χθες κι ο Χουάντσο “pressure is a privilege”. Η πίεση είναι προνόμιο. Έτσι αντιλαμβάνονται οι μεγάλοι παίκτες τις δύσκολες καταστάσεις.

Ξανά: Αυτό που έγινε στη Βαλένθια δεν ήταν μόνο δύο νίκες.

Είναι εκείνη η σκηνή από τον Ρόκι Μπαλμπόα που όλοι θυμούνται. Που είναι χτυπημένος, κουρασμένος, σχεδόν τελειωμένος και όμως σηκώνεται. Όχι απλώς για να συνεχίσει αλλά για να νικήσει θηρία σαν τον ξανθό Ρώσο Ντράγκο, τον Μοντέρο και τον Μπαντιό.

Ο Παναθηναϊκός σηκώθηκε.

Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο από οποιαδήποτε ήττα.

Γιατί έφτασε εδώ πολεμώντας. Με τους δικούς του δαίμονες αλλά και απεσταλμένους. Με ένα ολόκληρο σύστημα απέναντι. Με ήττες που τον πόνεσαν. Με νίκες που δεν έπεισαν. Δεν ήταν αουτσάιντερ όπως ο Ρόκι, μόνος του έφερε τον εαυτό του σε αυτή τη θέση.

Τώρα όμως; Τι γίνεται τώρα; Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα του ΟΑΚΑ.

Γιατί η Ευρωλίγκα θα κριθεί εκεί. Με τρεις νίκες στο γήπεδό του, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει αυτό που θα ζήλευε κι ο Ρόκι. Να πάρει την κούπα ερχόμενος ως έβδομος. Γίνονται αυτά; Το έχει ξανακάνει άλλη ομάδα; Κόντρα σε κάθε λογική λοιπόν… Σαν τον underdog Ρόκι, τον «Italian Stallion» λίγο πριν τη μάχη με τον Apollo Creed.

Κάποιοι, όχι μόνο φίλοι αλλά και αντίπαλοι, λένε πως εδώ και δύο 24ωρα ακούνε από μακριά κι ένα «Adrian I love you», αλλά υπερβολές, κάνουν… πουλάκια τα αυτιά τους.

ΥΓ. Η εικόνα αυτή σηκώνει επεξήγηση. Γιατί είναι συγκλονιστικό παράδειγμα για τους νέους παίκτες, για τον κόσμο και τους δημοσιογράφους που κρίνουν αυστηρά, επιπόλαια και χωρίς καν να ρωτήσουν. Τι κουβαλάει ο NHD σε αυτή την εικόνα; Τι πήρε μαζί του για 4 μέρες στη Βαλένθια; Ποιος ξέρει τι θα είχε ακούσει αν ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με 2-0 στην πλάτη και εμφανιζόταν με αυτά τα μπαγκάζια. Ο τουρίστας, ο ταξιδιώτης, τι βαλίτσες έχει πάρει; Όταν τον ξαναδείτε ίσως αξίζει να του σφίξετε το χέρι. Το να βάλεις buzzer beater είναι ικανότητα. Το να παίρνεις 4 εκατ και να μένεις πάντα τελευταίος για να κουβαλήσεις νερά, παπούτσια, ρούχα, αθλητικά είδη της ομάδας ώστε να ελαφρύνεις τους φροντιστές είναι δείγμα μεγάλου ανθρώπου. Αυτά κουβαλάει ο «κύριος περίεργος» στην εικόνα. Μακάρι λοιπόν να είναι κι άλλοι «περίεργοι» έτσι…