Πέρασε από την Παμπλόνα και ετοιμάζεται για στέψη η Μπαρτσελόνα

Οι Καταλανοί δυσκολεύτηκαν αρκετά στην έδρα της Οσασούν, όμως ο γερόλυκος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε τον δρόμο, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 1-2 και ετοιμάζεται για στέψη.

H Mπαρτσελόνα μια εβδομάδα πριν το clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης αύξησε την διαφορά της στους 14 βαθμούς και την Κυριακή περιμένει ένα δώρο από την συμπολίτισσα, Εσπανιόλ που υποδέχεται τους Μαδριλένους.

Σε περίπτωση ήττας της Ρεάλ από την Εσπανιόλ, τότε οι «μπλαουγκράνα» θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά τον τίτλο της La Liga και την επόμενη Κυριακή θα στήσουν φιέστα στο σούπερ ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου!

Στο αγωνιστικό σκέλος η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες απέναντι στην Οσασούνα και χρειάστηκε να φτάσουν στο 81ο λεπτό για να έρθει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι να ανοίξει το σκορ και να διώξει το άγχος για τους Καταλανούς.

Στο 87ο λεπτό ο Φεράν Τόρες βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πλάσαρε εύστοχα και διαμόρφωσε το 0-2 για την Μπαρτσελόνα, με τον Ραούλ Γκαρθία να μειώνει σε 1-2 στο 88', διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.