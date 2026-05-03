Τους έκλεισαν το σπίτι και τους έστειλαν... σπίτι: Θρίαμβος Σίξερς μέσα στη Βοστόνη!

Τι κι αν έμειναν πίσω με 3-1 στη σειρά; Οι Σίξερς με συγκινητικό Εμπιίντ και καθοριστικό Μάξεϊ στο τελος επικράτησαν στο game 7 των Σελτικς (109-100) και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολής.

Η ομάδα από την Φιλαδέλφεια για πρώτη φορά στην πλούσια ιστορίας της επέστρεψε σε σειρά από το 3-1 και πέταξε εκτός το Νο2 της ανατολικής περιφέρειας, κλείνοντας ραντεβού με τους Νικς στα ημιτελικά.

Οι Σίξερς έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους από την αρχή του Game 7, αφού έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 19-32, όμως οι «Κέλτες» έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 31-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μείωσαν στους πέντε πόντους (50-55).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σίξερς πάτησαν και πάλι... γκάζι, έκαναν επί μέρους 25-33 για να μπουν στην τέταρτη περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα 13 πόντων (75-88), όμως οι Σέλτικς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και μετέτρεψαν το φινάλε του ματς σε θρίλερ, όμως ο συγκινητικός Εμπίιντ που έπαιζε τραυματίας και ο τρομερός Ταϊρίς Μάξεϊ «καθάρισαν» για τους Σίξερς και τους χάρισαν την πρόκριση.

O Eμπίιντ ολοκλήρωσε το ματς με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Μάξεϊ να έχει 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Κορυφαίος για τους Σέλτικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης