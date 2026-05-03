Οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις αποδέσμευσαν την Μαριέλλα Φασούλα

Η Μαριέλλα Φασούλα λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το WNBA, ενημερώθηκε από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις ότι «κόπηκε» από το ρόστερ τους.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, διεκδίκησε την παρουσία τους στο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ, όμως τελικά θα αναζητήσει αλλού την τύχη της, αφού αποδεσμεύτηκε από το ρόστερ των Βάλκιρις.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει για την μεγάλη πρόταση που έχει στα χέρια της η Φασούλα από τον Αθηναϊκό, με την 28χρονη σέντερ να είναι πλέον ελεύθερη να διαπραγματευτεί για το μέλλον της.

Η Φασούλα προέρχεται από μια ακόμα εξαιρετική σεζόν στο εξωτερικό, με τη Μπεσίκτας (18,5 πόντους - 8 ριμπάουντ). Η τουρκική ομάδα δεν τα πήγε τόσο καλά στο Eurocup και γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό.