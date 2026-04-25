Ο Αθηναϊκός προσφέρει στη Φασούλα το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ γυναικών

Η Μαριέλλα Φασούλα είναι ο διακαής πόθος του Χαρδαλιά για να χτυπήσει το ευρωπαϊκό και ήδη κατέθεσε πρόταση 350.000€ για την απόκτησή της.

Με όπλο τους χρυσούς χορηγούς (Qualco, Politis Group, NOVA, Novibet) ο Αθηναϊκός στρώνει χαλί εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και πλησιάζει στην απόκτηση της διεθνούς σέντερ που σκέφτεται να επαναπατριστεί μετά από χρόνια στο εξωτερικό.

Ο Αθηναϊκός προσφέρει μίνιμουμ 350.000 ευρώ που αποτελεί και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ σε ομάδα γυναικών.

Φαίνεται πως οι δύο πλευρές οδεύουν προς συμφωνία είτε κοπεί ή Φασούλα από το WNBA είτε συνεχίσει εκεί και υπογράψει στους Βάλκερις, κάτι που σημαίνει πως θα ενταχθεί στον Αθηναϊκό τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Η Φασούλα προέρχεται από μια ακόμα εξαιρετική σεζόν στο εξωτερικό, με τη Μπεσίκτας (18,5 πόντους - 8 ριμπάουντ). Η τουρκική ομάδα δεν τα πήγε τόσο καλά στο Eurocup και γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό.

Στην ίδια διοργάνωση αναδείχθηκε καλύτερη σέντερ η Σεντόνα Πρινς του Παναθηναϊκού.