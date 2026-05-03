Κένι: «Δεν έχω συναντήσει ξανά κάτι τέτοιο, υποχρέωση να κάνουμε τον κόσμο μας χαρούμενο»

Ο Τζόντζο Κένι μίλησε για τις συνεχόμενες τραγωδίες που έχουν πλήξει την οικογένεια του ΠΑΟΚ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι είναι κάτι που δεν έχει βιώσει ξανά στην καριέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και μάλιστα συμβαίνει σε ένα κλαμπ που ομάδα και κόσμος είναι πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Οι τραγωδίες επηρεάζουν όλο το κλαμπ λόγω αυτής της σύνδεσης. Και φυσικά τα όσα συνέβησαν είναι πολύ σημαντικότερα από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια.

Άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Ως ελάχιστη υποχρέωση απέναντι τους πρέπει να τους δώσουμε έναν λόγο να είναι χαρούμενοι στο τέλος της χρόνιας. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα ματς, να παλέψουμε και να πάμε παρακάτω».