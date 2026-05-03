Ο Γκονσάλο Ράμος θέλει να αποχωρήσει από την Παρί

Ο Πορτογάλος επιθετικός μετακινήθηκε από την Μπενφίκα στην Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να κερδίσει φανέλα βασικού στην γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γαλλία, ο Γκονσάλο Ράμος έχει εκδηλώσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τους Παριζιάνους το καλοκαίρι, προκειμένου να πάει σε ομάδα που θα έχει ρόλο βασικού.

Για τον 24χρονο επιθετικό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, με την Παρί να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του Ράμος.