Tέλος στην κυριαρχία της Λουντογκόρετς: Έχασε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια!

Για 14 συνεχόμενα χρόνια η Λουντογκόρετς κέρδιζε το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, όμως όλα τα σερί κάποτε σπάνε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και για την άλλοτε κυρίαρχο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου.
Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε 1-0 της ΤΣΣΚΑ 1948 εντός έδρας και εξασφάλισε τον τίτλο για 27η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 17 χρόνια, σπάζοντας το αδιανόητο σερί της Λουντογκόρετς.
Η Λουντογκόρετς, μάλιστα κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης, αφού αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την τρίτη θέση και θα δώσει αγώνα μπαράζ για να βρεθεί στα προκριματικά του Conference League.
🚨 🇧🇬 Levski Sofia are CHAMPIONS of Bulgaria after 17 years!— Football Rankings (@FootRankings) May 2, 2026
❌ 🇧🇬 Ludogorets Razgrad are STOPPED after winning 14 consecutive titles!
✅ 🇧🇬 Levski Sofia CONFIRMED their spot in the 2026/27 Champions League - QR1!