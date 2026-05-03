Tέλος στην κυριαρχία της Λουντογκόρετς: Έχασε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια!

H... μόνιμη πρωταθλήτρια Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια είδε την Λέφσκι Σόφιας να σπάει την κυριαρχία της, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου.

Για 14 συνεχόμενα χρόνια η Λουντογκόρετς κέρδιζε το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, όμως όλα τα σερί κάποτε σπάνε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και για την άλλοτε κυρίαρχο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου.

Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε 1-0 της ΤΣΣΚΑ 1948 εντός έδρας και εξασφάλισε τον τίτλο για 27η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 17 χρόνια, σπάζοντας το αδιανόητο σερί της Λουντογκόρετς.

Η Λουντογκόρετς, μάλιστα κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης, αφού αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την τρίτη θέση και θα δώσει αγώνα μπαράζ για να βρεθεί στα προκριματικά του Conference League.

 

