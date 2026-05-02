Κεραυνοί από Καραπαππά για... διχασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού, “τρολάκια”, Ομάδα αλήθειας και κυβέρνηση!

Λίγο πριν την αναμέτρηση της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Καραπαπάς τάραξε τα νερά με αναρτήσεις του στα social media που θα συζητηθούν. Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε σε ορισμένους λογαριασμούς στα social media που κατά την γνώμη του προσπαθούν να διχάσουν τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα και την Νέα Δημοκρατία και την Ομάδα Αλήθειας, αφήνοντας πολλές αιχμές για πρόσωπα και πολιτικές καταστάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά έχει ως εξής:

«Δεν έμαθαν κάποιοι το μάθημά τους με τον «Ζούκοφ», το μποτάκι που ξέσκισε κόσμο στο «Χ» και αποδείχτηκε ότι ήταν ένας τύπος που έφυγε κακήν κακώς απο την ΕΛΑΣ, αφού ήταν κακός αστυνομικός και τον μάζεψε η κυβέρνηση και η Ομάδα Αλήθειας!

Ο Ζούκοφ λοιπόν, κρεμάστηκε στα μανταλάκια με ονοματεπώνυμο και έτσι θα κρεμαστούν στα μανταλάκια και τα μποτάκια της Ομάδας Αλήθειας, του Εθνικού Κοριού και του βοηθού του Δόγκανου που εδώ και 1,5 χρόνο αφού έστησαν δικογραφίες κατά του κόσμου του Ολυμπιακού, τώρα στήνουν και τη βρωμερή πολιτική τους μηχανή για να πετάει βρωμιές και προπαγάνδα διχασμού για τον κόσμο μας.

Με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο με δηλώσεις ενός αντιπάλου μας, σπεκουλάρουν και γράφουν αηδίες περί επιθέσεων στην ομάδα μας και άλλα τέτοια.

Τομάρια που για ένα 5ευρω γράφουν και για τη μάνα τους που τα παίρνουν απο ανηψιούς, Κοριούς, μπλε ουρανούς και εσχάτως έναν αποτυχημένο κληρονόμο που ονειρεύεται να γίνεται πρόεδρος σε ομάδες, αλλά μόνο ονειρεύεται αφού δεν τον αφήνει ο μπαμπάς του…

Όλοι αυτοί επίτηδες φτιάχνουν κλίμα πριν το κρισιμότερο ματς του Πρωταθλήματος.

Θα σας βγάλουμε τις μάσκες έναν έναν και προτείνω να μαζεύετε τα πεντάευρα, να μην τα χαλάτε θα σας χρειαστούν.

Υγ.: Ελπίζω απο καρδιάς, όταν θα αποκαλυφθεί ποιός πληρώνει αυτό το σύστημα λάσπης και διχασμού να μην πέσουμε σε ανθρώπους εντός Συλλόγου. Γιατί τότε θα μιλάμε για εσχάτη προδοσία.

Υγ. 2. Σε κάτι κ….ς της ΝΔ όπως οι γελοίοι που γράφουν στο «Χ» έχω να πω το εξής. Στον τελικό της Ευρωλίγκας εγώ θα είμαι στο γκλας φλορ, αγκαλιά με τον Μπαρτζώκα και θα πανηγυρίζω. Εσείς θα είστε στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας. Το καταλάβατε;»