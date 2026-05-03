Η Πόρτο επέστρεψε στον θρόνο της - Σήκωσε το 31ο της πρωτάθλημα!

Η αναμονή έλαβε τέλος στην Πόρτο, που μετά από τρεις σεζόν επέστρεψε στην πρωτοκαθεδρία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 31ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Οι Δράκοι λύγισαν με 1-0 την Αλβέρκα και σε συνδυασμό με τις γκέλες των Σπόρτινγκ και Μπενφίκα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, βάζοντας τέλος στην αναμονή των φιλάθλων της.

Ο Γιαν Μπεντνάρεκ σημείωσε το «χρυσό γκολ» στο 40ο λεπτό, με την Πόρτο να διατηρεί το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης με την Αλβέρκα, με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή να βρίσκει τους παίκτες των «Δράκων» να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τίτλου.

Έτσι, η Πόρτο επέστρεψε στην πρωτοκαθεδρία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά το 2022, αφού έκτοτε η Μπενφίκα και η Σπόρτινγκ (back to back πρωταθλήτρια), είχαν πάρει τα σκήπτρα των «Δράκων».