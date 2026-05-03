Kετού: «Θα δώσουμε την μάχη μας μέχρι το τέλος»

Ο Κάλβιν Κετού μετά τη νίκη του Αστέρα Τρίπολης επί του Ατρόμητου, τόνισε ότι οι Αρκάδες θα δώσουν την μάχη τους μέχρι την τελευταία αγωνιστική για την παραμονή στη Super League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την νίκη μας. Παίξαμε με συγκέντρωση και επιθετικότητα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται όταν πρέπει να αναστρέψουμε την δύσκολη θέση που είχαμε στην βαθμολογία.

Νομίζω ότι δείξαμε πως μπορούμε να επιβιώσουμε, εφόσον και στα επόμενα παιχνίδια, συνεχίσουμε να παίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια ενέργεια. Ειδικά, εντός έδρας, ο Αστέρας δεν πρέπει να αφήνει…ευκαιρίες.

Σήμερα ήμασταν αποτελεσματικοί και τα καταφέραμε πολύ καλά. Η συνέχεια θα είναι δύσκολη και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική για να αποφύγουμε τις δυο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό».