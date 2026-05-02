«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον αρχισκόρερ της πρωτοπόρου Ελβετίας»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο πρώτος σκόρερ της πρωτοπόρου Ελβετίας, Τουν, Έλμιν Ράστοντερ.

Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια στο εξωτερικό για τους Πράσινους και το τελευταίο εξ αυτών τους θέλει να έχουν βάλει στο... μάτι τον διεθνή επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος είναι γεννημένος στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τη σελίδα "Transferfeed" που ασχολείται με μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάνει επαφή με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Τουν, στην οποία αγωνίζεται ο 24χρονος στράικερ, μετρώντας 13 γκολ και 6 ασίστ σε συνολικά 34 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, οι Πράσινοι εμφανίζονται να προσφέρουν περί τα 5 εκατ. ευρώ, ποσό που ικανοποιεί τον ελβετικό σύλλογο, με τον παίκτη να έχει συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα.

Ο ύψους 1,91 μ. στράικερ αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Γκρασχόπερς, ενώ έπαιξε και στην Βαντούζ, δίχως να έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ελβετίας σε συλλογικό επίπεδο.