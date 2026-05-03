Οριστικό: Αλλαγή ώρας στο Grand Prix του Μαϊάμι!

Η FIA ανακοίνωσε και επίσημα την αλλαγή ώρας στο Grand Prix του Μαϊάμι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα επικρατούν στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Μετά από συζητήσεις μεταξύ FIA, F1 και του διοργανωτή του Μαϊάμι, αποφασίστηκε να μετακινηθεί η εκκίνηση του Κυριακάτικου Grand Prix του Μαϊάμι στις 13:00 τοπική ώρα (σ.σ. 20:00 ώρα Ελλάδος).

Ο λόγος έχει να κάνει με την πρόγνωση καιρού που αναμένεται να φέρει πιο έντονες καταιγίδες αργότερα το απόγευμα, κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης του αγώνα».