Οριστικό: Αλλαγή ώρας στο Grand Prix του Μαϊάμι!

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Μετά από συζητήσεις μεταξύ FIA, F1 και του διοργανωτή του Μαϊάμι, αποφασίστηκε να μετακινηθεί η εκκίνηση του Κυριακάτικου Grand Prix του Μαϊάμι στις 13:00 τοπική ώρα (σ.σ. 20:00 ώρα Ελλάδος).
Ο λόγος έχει να κάνει με την πρόγνωση καιρού που αναμένεται να φέρει πιο έντονες καταιγίδες αργότερα το απόγευμα, κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης του αγώνα».
Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV— Formula 1 (@F1) May 3, 2026