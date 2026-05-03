Αλμύρας: «Αφιερώνω το πρώτο επαγγελματικό γκολ μου σε όσους με πίστεψαν»

Ο Χρήστος Αλμύρας πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ του στην νίκη του Αστέρα Τρίπολης κόντρα στον Ατρόμητο, τονίζοντας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ότι το αφιερώνει σε όσους τον πίστεψαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι δίπλα σε παίκτες με μεγάλες εμπειρίες και προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση αλλά και μέσα από τους αγώνες να παίρνω πράγματα έτσι ώστε να γίνουμε κάθε μέρα και καλύτερος.

Πάνω από όλα θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου γιατί με πίστεψε και με πιστεύει νιώθε υπέροχα μετά το πρώτο επαγγελματικό γκολ για αυτό έτρεξε να το αφιερώσω στους ανθρώπους που με πίστεψαν.

Μας περιμένει μία δύσκολη διαδικασία όπου πρέπει να συνεχίσουμε ταπεινοί και αυτό είναι το σημαντικότερο να μείνουμε σε αυτή την νοοτροπία για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε».