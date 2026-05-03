Η Μπενφίκα... έδωσε το βραβείο του παίκτη του αγώνα στον διαιτητή! (pic)

Οι «αετοί» της Λισαβόνας μετά την γκέλα με την Φαμαλικάο, εξέφρασαν με έναν ευφάνταστο τρόπο τα παράπονά τους για την διαιτησία.

Η Μπενφίκα εδώ και καιρό «βράζει» με τις αποφάσεις των διαιτητών στις αναμετρήσεις της, αλλά και τα ματς των Πόρτο και Σπόρτινγκ, θεωρώντας ότι οι δύο αντίπαλοι της έχουν εύνοια.

Αυτή τη φορά, μάλιστα το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, αφού μετά το ισόπαλο 2-2 με την Φαμαλικάο έκανε ανάρτηση στα social media... δίνοντας το βραβείο του παίκτη του αγώνα στον διαιτητή, Γκουστάβο Κορέιρα και την ομάδα του!