Η Euroleague τιμώρησε τον Γιαννακόπουλο γιατί ήθελε και γιατί την πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση

Κόντρα στους ίδιους τους κανονισμούς της, η Euroleague πήρε πρωτοβουλία να μην επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να είναι στο γήπεδο που ο ίδιος πλήρωσε για το Final Four, σε μια απόφαση-σκάνδαλο ειδικά σε μια σεζόν ποινών-χάδι για πολύ χειρότερες καταστάσεις. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Από τη στιγμή που ο Χέις-Ντέιβις πετύχαινε το καλάθι νίκης στη Βαλένθια, πολλά μυαλά δούλευαν με διαφορετικό τρόπο απ’ τον μπασκετικό. Δεν ήθελαν να προβληθεί η νίκη του Παναθηναϊκού ή το εκπληκτικό ματς που απόλαυσε και αποθέωσε όλη η Ευρώπη. Εκτός από τους bad losers Ισπανούς και τους… ανθέλληνες οι οποίοι «φόρεσαν» κασκόλ Βαλένθια και τα έβλεπαν όλα πορτοκαλί. Με «ερυθρόλευκη» απόχρωση στο βάθος…

Υπήρξε ξεκάθαρη στόχευση για τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Κέντρικ Ναν! Οι ειδήσεις που προβάλλονταν δεν είχαν να κάνουν σε τίποτα με το ματς, παρά μόνο με προκλητικό τρόπο με όσα έγιναν εξωαγωνιστικά. Ο Γιαννακόπουλος είπε κάτι στους διαιτητές, η Βαλένθια ανακοίνωση κατά του Γιαννακόπουλου, ο Μαρτίνεθ δήλωσε για τον Γιαννακόπουλο, η αστυνομία περίμενε τον Γιαννακόπουλο, πειθαρχική διαδικασία για τον Γιαννακόπουλο. Πουθενά η αναφορά στο τι ακριβώς συνέβη με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού -για το… έγκλημα να ζητήσει να σφυριχτεί κάποιο φάουλ απ’ τους διαιτητές- ή στα όσα έκαναν οι άνθρωποι της Βαλένθια.

Αυτό το… γαϊτανάκι συνεχίστηκε και την επόμενη του αγώνα, με ξένα δημοσιεύματα που τα «αγκάλιασαν» την Ελλάδα, αναφορές για «τοξικότητα» κι άλλα τέτοια. Κυρίως όμως, με κοινές πληροφορίες αναφορικά με βαριά τιμωρία που ακολουθεί και θα στερήσει από τον Γιαννακόπουλο την παρουσία στο Final Four. Πληροφορίες από ποιον άραγε; Μάλιστα χωρίς αιτιολόγηση, καθώς αυτή βασίστηκε στη γελοία σύγκριση της ποινής από το Άμπου Ντάμπι όταν έκανε χειρονομίες στους οπαδούς του Ολυμπιακού που τον έβριζαν.

Ήταν ξεκάθαρο πως η πίεση ήταν τεράστια. Μάλιστα οι εντός συνόρων πληροφορίες, ανέφεραν πως τις επόμενες ώρες θα προκύψουν ποινές. Μέχρι που η Euroleague ακολούθησε την κόντρα στη λογική τακτική.

Προφανώς δεχόμενη έντονες πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως φάνηκε από τις ανθελληνικές τάσεις των ΜΜΕ που προέβλεπαν ποινές -σχεδόν τις απαιτούσαν- η Εuroleague χωρίς να υπάρχει κάποια παραβίαση κανονισμών που να «σηκώνει» τόσο αυστηρές ποινές, επέβαλλε τρεις αγωνιστικές στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Σαν να λέμε «φωτογραφική» τιμωρία, για να μην είναι στο Final Four. Το οποίο διεξάγεται στην Ελλάδα λόγω του γηπέδου που ο ίδιος πλήρωσε. Όμως αυτό είναι ηθικό. Το ουσιαστικό της υπόθεσης, είναι πως δεν έκανε κάτι που να «σηκώνει» τέτοια ποινή. Δεν είναι δική μας διαπίστωση, αλλά παραδοχή της Euroleague.

Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, πειθαρχικό όργανο να ανακοινώνει πως ουσιαστικά τιμωρεί κόντρα στους ίδιους του τους κανονισμούς, επιβάλλοντας ποινή που δεν προβλέπεται. Απλά για να τιμωρήσει. Συμπτωματικά με τρεις αγωνιστικές. Όχι δύο, όχι τέσσερις ή πέντε όπως ήθελαν οι «ερυθρόλευκης» απόχρωσης εκφραστές της παράνοιας.

«Οι παραβιάσεις των απαγορευμένων περιοχών θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Euroleague», αναφέρει η ίδια η Euroleague!

«Ο δικαστής έλαβε επίσης υπόψη ότι οι ενέργειες του κ. Γιαννακόπουλου συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και πιθανή βία». Όλα αυτά τα έκρινε ο «ανεξάρτητος δικαστής» όπως τον αποκαλεί η ίδια η Euroleague.

Κρίθηκε δηλαδή πως ευθύνεται ο Γιαννακόπουλος για πρόκληση βίας, επειδή προφανώς οι χιλιάδες φίλαθλοι της Βαλένθια έγιναν έξαλλοι από την ατάκα του «δώσε φάουλ». Το σκεπτικό αυτό αν όντως εφαρμοζόταν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν θα τελείωνε κανένα ματς με αθλητές, προπονητές, παράγοντες των ομάδων.

Αυτό βρήκαν να πουν, γιατί έπρεπε να δικαιολογήσουν τη θέλησή τους να τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος. Επειδή είναι ξεκάθαρο και το καταλαβαίνει ακόμη και μικρό παιδί, πως ήθελαν να τον τιμωρήσουν. Δεν τους οδήγησε εκεί κανένας κανονισμός, καμία πράξη. Ήταν ξεκάθαρα διάθεση και πίεση η οποία ασκήθηκε. Κυρίως από Ελλάδα μεριά, με τη δικαιολογία πως δεν εμπλέκεται κάπου αυτή η… μεριά.

Η ίδια πλευρά ζητούσε να μην μπαίνει στο ΣΕΦ. Η ίδια πλευρά ζητούσε να μην μπει στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε τουρνουά στη μνήμη του πατέρα του. Η ίδια πλευρά πάλεψε για να μην είναι στα εγκαίνια του γηπέδου που πλήρωσε ο ίδιος και δεν πήρε κρατικά λεφτά. Η ίδια πλευρά έβαλε τα… δυνατά της, για να τον κρατήσει εκτός Final Four.

Πέτυχε στο 50%. Θα ήθελε να τιμωρηθεί και ο Κέντρικ Ναν, χωρίς τελικά να τα καταφέρει. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια απόφαση σκάνδαλο, ανάλογη με το κεκλεισμένων των θυρών του Μπερτομέου την παραμονή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε στην έδρα του Παναθηναϊκού πριν κάποια χρόνια. Τότε ήταν η μανία ενός ατόμου. Τώρα οι σχέσεις μιας διοργάνωσης με τα παρακλάδια μιας ομάδας προφανώς.

Αλήθεια όμως, αυτή ακριβώς η δικαιολογία της τιμωρίας για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί δεν ίσχυσε για τον Μάικ Τζέιμς; Η κίνησή του να υπονοήσει πως οι διαιτητές χρηματίζονται – αυτό φάνηκε να δείχνει τουλάχιστον – σε ένα κατάμεστο γήπεδο, δεν είναι ικανή να προκαλέσει τη βία; Άρα γιατί εκείνος μία αγωνιστική με αναστολή και ο Γιαννακόπουλος που ζήτησε να δοθεί φάουλ από τους διαιτητές, τρεις;

Τη βία δεν την είχε προκαλέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας όταν καβαλούσε κάγκελα σε αντίπαλη έδρα (Ντουμπάι), βρίζοντας χυδαία οπαδούς αντίπαλης ομάδας που δεν αγωνιζόταν στο γήπεδο μάλιστα, αλλά και μια γυναίκα που… τόλμησε να του ζητήσει να ηρεμήσει;

Η Euroleague απέδειξε πως είναι μακριά από την έννοια της αξιοπιστίας. Λειτουργεί σύμφωνα με τα θέλω της, εκδικητικά, με διαφορετικά κριτήρια. Η ισονομία είναι άγνωστη λέξη και λίγο πριν το Final Four έχουμε ένα απ’ τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ιστορίας.