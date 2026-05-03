Ετών 19. Και ολογράφως: δεκαεννιά. Ένα κινούμενο θαύμα της μηχανοκίνητης φύσης καθώς μόλις στη 2η σεζόν του βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ξέρετε σε ποια άλλη κορυφή βρίσκεται; Των κατατακτήριων (και) στο Μαϊάμι.
Ο Κίμι Αντονέλι- περί ου ο εγκωμιαστικός λόγος- διέλυσε τα χρονόμετρα στην πίστα, λίγες μόλις ώρες μετά την «καμπάνα» των 5 δευτερολέπτων που δέχτηκε στο sprint race.
Ο πιτσιρικάς της Μερσέντες είναι ο poleman για τρίτο σερί grand prix, δείχνοντας πως είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος για να παλέψει για τον τίτλο, έστω και αν πιο άπειρος... πεθαίνεις.
Κι αν τον Αντονέλι έχουμε αρχίσει να τον συνηθίζουμε στο P1, σίγουρα δεν περιμέναμε να είναι δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν με το όμορφο «κάρο» της Ρεντ Μπουλ. Οι αναβαθμίσεις των Ταύρων φαίνεται πως λειτουργούν (τουλάχιστον στον 1 γύρο) και ο Ολλανδός «έγραψε» τον 2ο καλύτερο χρόνο, ελπίζοντας σε καλύτερες- και λιγότερο μίζερες- μέρες στο grid.
Λεκλέρκ, Νόρις (σχετικά άσχημα για τον νικητή του σπριντ), Ράσελ, Χάμιλτον, Πιάστρι, Κολαπίντο (ξανά εξαιρετικός στην συγκεκριμένη πίστα), Χάτζαρ και Γκασλί συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των δοκιμών.
Ένα είναι το βέβαιο: αύριο στις 23:00 (εκτός κι αν ο καιρός χαλάσει και μας τα χαλάσει) προμηνύεται μάχη. Αν δεν είχε μεσολαβήσει το τεράστιο διάλειμμα των 5 εβδομάδων, θα λέγαμε πως ο poleman είναι το τεράστιο φαβορί.
Τώρα;
Τώρα ουδείς ξέρει...