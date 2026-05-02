H FIA σκέφτεται αλλαγή ώρας στο GP του Μαϊάμι λόγω κακοκαιρίας!

Oρατό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στην ώρα έναρξης του Grand Prix του Μαϊάμι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδες.

Η έναρξη του Grand Prix στο «Miami International Autodrome» είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 τοπική ώρα την Κυριακή (23:00 ώρα Ελλάδος), όμως οι μετεωρολογικές προβλέψεις έχουν φέρει προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν αυξημένες πιθανότητες για έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, κάτι φυσικά που θα επηρεάσει τον αγώνα.

Έτσι, στην FIA θα κάνουν δύο κρίσιμες συσκέψεις, προκειμένου να αξιολογηθεί το αν θα πρέπει να αλλάξει η ώρα του Grand Prix και να διεξαχθεί νωρίτερα.