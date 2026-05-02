Σαν στο σπίτι τους: ο Λάντο Νόρις κατέκτησε με άνεση τη νίκη στο sprint race του Μαϊάμι, με τον Όσκαρ Πιάστρι να ολοκληρώνει το 1-2 των ΜακΛάρεν στην αγαπημένη τους πίστα. Συμπλήρωσε το βάθρο ο Λεκλέρκ.

Ήταν το σωτήριο (καλά, καθόλου, αλλά έτσι δε λένε για όλες τις χρονιές όταν έχει παρέλθει ένα διάστημα;) έτος 1995, όταν οι Magic de Spell έκαναν λόγο για μπαμπέσα, πριγκιπέσα, πούπουλα, πίσσα και άλλα. Ο τίτλος του τραγουδιού; «Τέρμα το διάλειμμα».

Η Φόρμουλα 1 το παράκανε φέτος με το διάλειμμα. Όχι πως ήταν δικό της το «φταίξιμο», αλλά όπως και να το κάνουμε όλος ο Απρίλιος πήρε... παύλα. Μετά από 5 εβδομάδες, κι αφού μας πήρε λίγο καιρό να συνηθίσουμε τι βλέπουμε, είχαμε πίσσα και πούπουλα.

Από την ΜακΛάρεν, βεβαίως βεβαίως...

Οι πρωταθλητές, μετά τις αναβαθμίσεις που «κατέβασαν», έδειξαν από χθες στις κατατακτήριες του Sprint Race πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο Λάντο Νόρις πήρε, με σχετική άνεση, την pole position.

Και σήμερα, μόλις έσβησαν τα φώτα, δε δυσκολεύτηκε καθόλου μα καθόλου να μετουσιώσει αυτό το P1 σε νίκη- την τρίτη της καριέρας του σε αυτούς τους.. μίνι αγώνες.

Τη δυναμική των πορτοκαλί μονοθεσίων «επιβεβαίωσε» και ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός πέρασε εύκολα τον Αντονέλι στην εκκίνηση και δεν είχε κανένα θέμα να τερματίσει πίσω από τον team-mate του, δείχνοντας πως η ΜακΛάρεν αρχίζει να «το βρίσκει» με τον κινητήρα της Μερσέντες και αυτά είναι πολύ καλά νέα. «Πολύ καλά νέα», δηλαδή, αν είστε υποστηρικτής της ομάδας. Αν όχι, τότε μάλλον έχει αρχίσει να σας λούζει κρύος ιδρώτας (και όχι, δεν είστε άρρωστοι, παρά την πτώση της θερμοκρασίας).

1-2 for a second year in a row in the Miami Sprint 🏆



Το βάθρο συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ. Η Φεράρι δείχνει πρωτοφανή σταθερότητα φέτος, καθώς παραμένει σε κάθε πίστα η δεύτερη δύναμη, κι ας αλλάζει... σειρά η πρώτη.

Ράσελ, Φερστάπεν, Αντονέλι (αυτός είχε τερματίσει 4ος, αλλά δέχτηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για συνεχείς παραβιάσεις των ορίων της πίστας), Χάμιλτον και Γκασλί συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 8άδα του αγώνα, που όπως κάθε sprint race που σέβεται τον εαυτό του είχε λιγότερες συγκινήσεις κι από βραδιά ποίησης, κατά την οποία κάποιος απαγγέλλει ποιήματα του Γουίλιαμ Μακγκόναγκαλ.

Κάπως έτσι, με αυτόν τον θρίαμβο «τσέπης» των ΜακΛάρεν, οι ομάδες πηγαίνουν για τις κατατακτήριες (23:00 σήμερα) και τον αυριανό αγώνα (23:00). Πολλά δείχνουν να έχουν αλλάξει στο μεσοδιάστημα. Ο πρωταθλητής (μοιάζει να) είναι εδώ, όμως εδώ- δηλαδή εκεί, στο Μαϊάμι- είναι και υπόλοιποι.

Ποιος θα κερδίσει το βράδυ της Κυριακής; Ουδείς ξέρει.

Ένα είναι, όμως, το σίγουρο: τέρμα το διάλειμμα...