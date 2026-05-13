Survivor: Η κατάσταση του Σταύρου Φλώρου μετά τον ακρωτηριασμό του - Στον Αγιο Δομίνικο η οικογένειά του

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι παίκτες και η παραγωγή του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου από την προπέλα ενός τουριστικού σκάφους την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου, έχοντας υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξί.

Ο τραυματισμός συνέβη τη Δευτέρα (11/5) ενώ ο παίκτης έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο. Η αποκατάστασή του αναμένεται δύσκολη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ για ταχύτερη ανάρρωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της παραγωγής, Acun Media, ο Σταύρος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εκτός από τον μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού, έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, εξετάζεται η πιθανότητα αεροδιακομιδής του στις ΗΠΑ μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Οι γονείς του νεαρού παίκτη περνούν δύσκολες στιγμές και ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο για να σταθούν δίπλα στο παιδί τους.

Η νέα ανακοίνωση της Acun Media

"Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Ατζούν.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του".

Πηγή: thetoc.gr