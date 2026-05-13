Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες την ώρα του τραγουδιού του Ισραήλ (vid)

Ένταση και πολιτική φόρτιση σημάδεψαν τον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision 2026 το βράδυ της Τρίτης (12/05) στη Βιέννη, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Ισραήλ στη σκηνή της Wiener Stadthalle.

Την ώρα που ο Νόαμ Μπετάν ερμήνευε το τραγούδι «Michelle», ακούστηκαν μέσα στην αρένα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού, με αρκετούς θεατές να φωνάζουν «Stop the genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία»).

Η ισραηλινή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στον φετινό διαγωνισμό παραμένουν έντονες λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, στις εξέδρες της αρένας διακρίνονταν τόσο ισραηλινές όσο και παλαιστινιακές σημαίες, ενώ το κλίμα παρέμεινε τεταμένο σε αρκετά σημεία της βραδιάς.

Συνελήφθη διαδηλωτής μέσα στην αρένα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστρία, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, έπειτα από παρέμβαση των αρχών ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό ή τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη.

Η ORF, η δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση, είχε ξεκαθαρίσει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει την παρουσία παλαιστινιακών σημαιών στον χώρο, ούτε θα επιχειρήσει να λογοκρίνει πιθανές αποδοκιμασίες από το κοινό.

🇮🇱A protester against Israel was arrested inside the arena during Israel performance pic.twitter.com/m8f7bCvdGT — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 12, 2026

Παρά το τεταμένο κλίμα, ο Νόαμ Μπετάν κατάφερε να ολοκληρώσει κανονικά την εμφάνισή του και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες πως ήταν προετοιμασμένος για πιθανές αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια των προβών είχε ζητήσει από την ομάδα του να τον γιουχάρει ώστε να εξοικειωθεί με το ενδεχόμενο αποδοκιμασιών.

Πηγή: ethnos.gr