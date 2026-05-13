Στην ομάδα του Ντρέιπερ ο Μάρεϊ

Ο Τζακ Ντρέιπερ ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Άντι Μάρεϊ κατά τη διάρκεια της σεζόν στο γρασίδι!

Ο 24χρονος Βρετανός χώρισε επαγγελματικά με τον Τζέιμι Ντελγκάδο μετά από έξι μήνες και επιβεβαίωσε ότι ο θρυλικός συμπατριώτης του, κάτοχος τριών major τίτλων, θα μπει στην προπονητική του ομάδα.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα έκανε ο Τζέιμι Ντελγκάδο για μένα αυτούς τους τελευταίους έξι μήνες», ανέφερε σε δήλωσή του. «Είναι προπονητής παγκόσμιας κλάσης και εξαιρετικός άνθρωπος. Στο μεταξύ, θα συνεχίσω να υποστηρίζομαι από την εξαιρετική ομάδα της LTA, με την προσθήκη του Άντι Μάρεϊ, ο οποίος θα με στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν στο γρασίδι»

Ο Μάρεϊ θα έχει ως αποστολή να βοηθήσει τον Ντρέιπερ να επιστρέψει στα γήπεδα, έπειτα από ένα ξεκίνημα της σεζόν που έχει «σημαδευτεί» από τραυματισμούς.

Μετά από τον σοβαρό πρόβλημα στο χέρι και την οκτάμηνη απουσία του, έχει δυσκολευτεί να επανέλθει στη δράση και οι αποσύρσεις είναι συνεχείς. Ο άλλοτε Νο.4 τενίστας στον κόσμο, μάλιστα, δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί από τα μέσα Απριλίου και δεν θα είναι παρών ούτε στο Roland Garros, εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο Νο.50 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πέρυσι, θυμίζουμε, ο Μάρεϊ είχε μια σύντομη συνεργασία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.