Ηλιούπολη: Φύλλο και φτερό τα κινητά των δύο κοριτσιών - Οι απαντήσεις που αναζητά η ΕΛΑΣ

Σε σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της Ηλιούπολης και ολόκληρη η χώρα μετά τη πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας της περιοχής με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η 17χρονη, η οποία επέζησε από τη βουτιά στο κενό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε συκώτι και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη.

Κλιμάκιο από το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να επισκεφθεί το σχολείο των δύο κοριτσιών με στόχο ώστε να συμβάλει στην ψυχολογική υποστήριξη των συμμαθητών τους.

«Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένη. Χθες οι γιατροί και του Ασκληπιείου, αλλά και μετά στο ΚΑΤ, έκαναν τιτάνιες προσπάθειες να την σταθεροποιήσουν. Δεν κατέστη δυνατόν. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι», είπε το πρωί της Τετάρτης 13/5 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που δεν ήταν εύκολη να τη διαχειριστείς. Δύο νέα κορίτσια, 17 ετών, με συναισθηματική ανισορροπία πήδηξαν στο κενό. Το ένα το κορίτσι δώσαμε μάχη στο Ασκληπιείο της Βούλας, παρότι ήταν νεκρό, να το επαναφέρουν οι γιατροί πάνω από μία ώρα. Δεν τα κατάφεραν. Το άλλο κορίτσι δυστυχώς είναι σε αυτή τη πολύ δύσκολη κατάσταση» συμπλήρωσε.

Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση έτσι ώστε να εξακριβώσουν τα αίτια του τραγικού συμβάντος και τα στελέχη της έχουν συλλέξει προσωπικά αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα των κοριτσιών για να εξετάσουν τις επικοινωνίες τους και τυχόν παράγοντες που οδήγησαν στην πράξη αυτή,

Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» τα δύο ανήλικα κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ στις 12:30 και 12:32 το μεσημέρι.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, «Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ».

Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι «προσήλθε σε ανακοπή και παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της».

Πηγή: newsbeast.gr