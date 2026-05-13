Το NBA έκλεισε την έρευνα για τη μη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στους Μπακς

Δεν έκριναν στo ΝΒΑ ότι υπάρχει λόγος για περαιτέρω δράση στην έρευνά του για τη μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς στο φινάλε της σεζόν. Η έρευνα έκλεισε και μπήκε στο αρχείο και δεν θα γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Φέτος οι Μπακς ολοκλήρωσαν μια απογοητευτική σεζόν στο NBA, μένοντας εκτός playoffs, με τον Έλληνα φόργουορντ να χάνει πολλά παιχνίδια λόγω τραυματισμών, ενώ βρίσκεται και στην πόρτα της εξόδου. Το καλοκαίρι αναμένεται να πάει σε άλλη ομάδα, καθώς πολλοί είναι οι μνηστήρες που παλεύουν για το trade.

