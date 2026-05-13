Η Ολλανδία το πρώτο εμπόδιο της εθνικής στον δρόμο για τα τελικά

Στο πλευρό της Εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών βρίσκεται σύσσωμη η ελληνική κοινότητα του αθλήματος, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Ολλανδία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα φιλοξενεί απόψε στις 19:30, στο Κλειστό της Κανήθου στη Χαλκίδα, μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης, στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και οι διεθνείς εμφανίζονται έτοιμοι για μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της ομάδας.

Η τελευταία συμμετοχή της Εθνικής ανδρών σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ήταν το 2005 στην Τυνησία, όπου είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία, κατακτώντας την 6η θέση.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς η Ολλανδία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου χάντμπολ, με σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις.

Η «γαλανόλευκη» θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στη Χαλκίδα, ώστε να ταξιδέψει με αξιώσεις στη ρεβάνς του Ρότερνταμ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 16:00.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Ζαραβίνας υπογράμμισε: «Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει η ομάδα να κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το transition της Ολλανδίας γιατί με αυτό τον τρόπο σημειώνει τα περισσότερα της τέρματα. Από μόνο του το ματς έχει ισχυρό κίνητρο και είναι από τα ιστορικότερα της Εθνικής ανδρών. Τις δύο προηγούμενες φορές με αντίπαλους το Μαυροβούνιο και πάλι με την Ολλανδία φτάσαμε πολύ κοντά αλλά δεν τα καταφέραμε στις λεπτομέρειες.



Εύχομαι αυτή τη φορά, παρότι αντικειμενικά η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον μεγάλο μας στόχο και να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Η παρουσία του κόσμου πιστεύω θα είναι καταλυτική, περιμένουμε τη στήριξη του. Ότι καλό έχει καταφέρει η Εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια κι ειδικά εδώ στη Χαλκίδα το έχει πετύχει με τη βοήθεια του κόσμου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προϊστορία των δύο ομάδων. Η αποψινή αναμέτρηση θα είναι η 15η επίσημη σε επίπεδο ανδρών, ενώ οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και τον περασμένο Ιανουάριο στο διεθνές τουρνουά «Golden League» στο Άλμερε, όπου η Ολλανδία είχε επικρατήσει με 32-26.

Στα 14 προηγούμενα παιχνίδια, οι Ολλανδοί μετρούν επτά νίκες έναντι έξι της Ελλάδας, ενώ μία αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη. Αξιοσημείωτο είναι πως η έδρα παίζει σχεδόν πάντα καθοριστικό ρόλο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις: η Ολλανδία έχει απολογισμό έξι νίκες και μία ισοπαλία στα εντός έδρας παιχνίδια της, ενώ η Ελλάδα σε επτά ματς στην έδρα της έχει πετύχει έξι νίκες, γνωρίζοντας μόλις μία ήττα.



Αναλυτικά, η προϊστορία:



Πλέι οφ Παγκοσμίου 2025

12/5/2024 (Αϊντχόφεν) Ολλανδία- Ελλάδα 31-25

8/5/2024 (Κοζάνη) Ελλάδα- Ολλανδία 31-27



Προκριματικά EURO 2024

30/4/2023 (Άλμερε) Ολλανδία- Ελλάδα 32-26

16/10/2022 (Χαλκίδα) Ελλάδα- Ολλανδία 32-28



Προκριματικά Παγκοσμίου 2019

11/1/2018 (Μίκρα) Ελλάδα- Ολλανδία 23-28

25/10/2017 (Ρότερνταμ) Ολλανδία- Ελλάδα 29-20



Προκριματικά Παγκοσμίου 2015

8/1/2014 (Μίκρα) Ελλάδα- Ολλανδία 24-19

30/10/2013 (Σιτάρντ) Ολλανδία- Ελλάδα 25-20



Προκριματικά EURO 2012

12/3/2011 (Ρότερνταμ) Ολλανδία- Ελλάδα 30-30

9/3/2011 (Χανιά) Ελλάδα- Ολλανδία 30-23



Προκριματικά Παγκοσμίου 2009

20/1/2008(Άλμερε) Ολλανδία- Ελλάδα 22-19

16/1/2008 (ΧΑΝΘ) Ελλάδα- Ολλανδία 33-20



Προκριματικά Παγκοσμίου 2007

15/1/2006 (Μίκρα 1) Ελλάδα- Ολλανδία 23-20

12/1/2006 (Έμμεν) Ολλανδία- Ελλάδα 29-26