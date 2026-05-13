Δημοσκόπηση Alco: «Δριμύ κατηγορώ» των πολιτών στην κυβέρνηση για ακρίβεια και μέτρα

Έντονα δυσαρεστημένοι από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης εμφανίζονται οι πολίτες στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.
Η ακρίβεια και η διαχείρισή της βρίσκονται ψηλά στην «ατζέντα», όπως επίσης και η δημοτικότητα των υπουργών που στελεχώνουν την κυβέρνηση.
Αναλυτικότερα, στο ερώτημα για το ποιος φταίει για την ακρίβεια:
- το 47% λέει η κυβέρνηση,
- το 30% η αισχροκέρδεια,
- το 18% ο πόλεμος στο Ιράν,
- ενώ ένα 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ.
Στο κατά πόσο ωφελούν τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:
- το 59% λέει καθόλου,
- το 25% λίγο,
- το 6% αρκετά
- και μόλις το 2% πολύ.
Για το αν η επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιεί τις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας το 44% λέει ναι και το 36% όχι.
Νίκος Δένδιας, ο πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης
Όσον αφορά τους δημοφιλέστερους υπουργούς της κυβέρνησης:
- το 29% επιλέγει τον Νίκο Δένδια, και ακολουθούν
- ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%,
- ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%,
- ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%,
- ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με 4%,
- ο Βασίλης Κικίλιας,
- η Νίκη Κεραμέως με 2%,
- άλλοι λέει το 7%
- και κανένας λέει το 49%.
Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας:
ο Νίκος Δένδιας προηγείται με ποσοστό 61% και ακολουθούν
- ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 36%,
- ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32%,
- ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%,
- ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Νίκη Κεραμέως έχουν ποσοστό 7%,
- ο Βασίλης Κικίλιας 6%,
- άλλοι λέει το 15%
- και κανένας μόλις το 2%.
Πηγή: ethnos.gr