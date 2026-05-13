Δημοσκόπηση Alco: «Δριμύ κατηγορώ» των πολιτών στην κυβέρνηση για ακρίβεια και μέτρα

Ανούσια «βλέπει» το 59% των πολιτών τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.

Έντονα δυσαρεστημένοι από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης εμφανίζονται οι πολίτες στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Η ακρίβεια και η διαχείρισή της βρίσκονται ψηλά στην «ατζέντα», όπως επίσης και η δημοτικότητα των υπουργών που στελεχώνουν την κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, στο ερώτημα για το ποιος φταίει για την ακρίβεια:

το 47% λέει η κυβέρνηση,

το 30% η αισχροκέρδεια,

το 18% ο πόλεμος στο Ιράν,

ενώ ένα 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ.

Στο κατά πόσο ωφελούν τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:

το 59% λέει καθόλου,

το 25% λίγο,

το 6% αρκετά

και μόλις το 2% πολύ.

Για το αν η επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιεί τις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας το 44% λέει ναι και το 36% όχι.

Νίκος Δένδιας, ο πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης

Όσον αφορά τους δημοφιλέστερους υπουργούς της κυβέρνησης:

το 29% επιλέγει τον Νίκο Δένδια, και ακολουθούν

ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%,

ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%,

ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%,

ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με 4%,

ο Βασίλης Κικίλιας,

η Νίκη Κεραμέως με 2%,

άλλοι λέει το 7%

και κανένας λέει το 49%.

Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας:

ο Νίκος Δένδιας προηγείται με ποσοστό 61% και ακολουθούν

ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 36%,

ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32%,

ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%,

ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Νίκη Κεραμέως έχουν ποσοστό 7%,

ο Βασίλης Κικίλιας 6%,

άλλοι λέει το 15%

και κανένας μόλις το 2%.

Πηγή: ethnos.gr