Δημοσκόπηση Alco: «Δριμύ κατηγορώ» των πολιτών στην κυβέρνηση για ακρίβεια και μέτρα

Ανούσια «βλέπει» το 59% των πολιτών τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.

Έντονα δυσαρεστημένοι από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης εμφανίζονται οι πολίτες στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Η ακρίβεια και η διαχείρισή της βρίσκονται ψηλά στην «ατζέντα», όπως επίσης και η δημοτικότητα των υπουργών που στελεχώνουν την κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, στο ερώτημα για το ποιος φταίει για την ακρίβεια:

  • το 47% λέει η κυβέρνηση,
  • το 30% η αισχροκέρδεια,
  • το 18% ο πόλεμος στο Ιράν,
  • ενώ ένα 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ.

Στο κατά πόσο ωφελούν τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:

  • το 59% λέει καθόλου,
  • το 25% λίγο,
  • το 6% αρκετά
  • και μόλις το 2% πολύ.

Για το αν η επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιεί τις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας το 44% λέει ναι και το 36% όχι.

Νίκος Δένδιας, ο πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης

Όσον αφορά τους δημοφιλέστερους υπουργούς της κυβέρνησης:

  • το 29% επιλέγει τον Νίκο Δένδια, και ακολουθούν
  • ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%,
  • ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%,
  • ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%,
  • ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με 4%,
  • ο Βασίλης Κικίλιας,
  • η Νίκη Κεραμέως με 2%,
  • άλλοι λέει το 7%
  • και κανένας λέει το 49%.

Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας:

ο Νίκος Δένδιας προηγείται με ποσοστό 61% και ακολουθούν

  • ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 36%,
  • ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32%,
  • ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%,
  • ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Νίκη Κεραμέως έχουν ποσοστό 7%,
  • ο Βασίλης Κικίλιας 6%,
  • άλλοι λέει το 15%
  • και κανένας μόλις το 2%.

Πηγή: ethnos.gr

