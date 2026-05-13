Η ώρα της κρίσης: Ψάχνει νίκη - πρόκριση στο Final-4 ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια!

H ώρα της κρίσης για τον Παναθηναϊκό έφτασε. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στην Roig Arena την Βαλένθια (22:00) για το Game 5 της σειράς των play-off, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ψάχνει νίκη - πρόκρισης στο Final-4 του Telekom Center.

Ο Τούρκος τεχνικός πέρα του αρχηγού Κώστα Σλούκα που έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, όπως στα πρώτα τέσσερα ματς της σειράς.

Από την άλλη πλευρά για την Βαλένθια που κατάφερε και έφερε την σειρά σε ισορροπία μετά από δυο συνεχόμενα break στο ΟΑΚΑ, o Πέδρο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Πουέρτο και Λόπεζ-Αροστέγκι, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Μπράξτον Κι, ο οποίος προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) με προστατευτική μάσκα, λόγω κατάγματος στην μύτη.