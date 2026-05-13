Eurovision 2026: Σάλος με το τραγούδι "Choke Me" της Ρουμανίας - Οι αναφορές σε επικίνδυνο φετίχ (vid)

Η συμμετοχή της Ρουμανίας στη Eurovision 2026 έχει ήδη εξοργίσει κοινό και ειδικούς, πριν καν εμφανιστεί στη σκηνή του φετινού διαγωνισμού, στη Βιέννη.

Η Αλεξάντρα Καπιτανέσκου (Alexandra Capitanescu), νικήτρια της 11ης σεζόν του "The Voice Romania", απάντησε στην κριτική ότι οι στίχοι του τραγουδιού "Choke Me" ωραιοποιούν μία επικίνδυνη πρακτική κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης.

Το τραγούδι διάρκειας 2 λεπτών και 58 δευτερολέπτων περιλαμβάνει συνολικά 30 φορές το "πνίξε με". Επίσης, υπάρχουν στίχοι όπως το "είναι δύσκολο να αναπνεύσεις", το "θέλω να με πνίξεις" και το "να κάνεις τα πνευμόνια μου να εκραγούν".

Οι επικριτές έχουν επισημάνει ότι κάνει άμεση αναφορά στον σεξουαλικό στραγγαλισμό: τη γνωστή επικίνδυνη σεξουαλική πρακτική για τη μεγιστοποίηση της απόλαυσης των συντρόφων, αλλά και του ρίσκου να αποδημήσουν από αυτήν.

Η Κλερ ΜακΓκλιν (Clare McGlynn), καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ντέρχαμ, μιλώντας στον Guardian, σημείωσε ότι το επαναλαμβανόμενο μήνυμα "πνίξε με" παραπέμπει σε "μια ανησυχητική αδιαφορία για την υγεία και την ευημερία των νεαρών γυναικών".

"Το τραγούδι -και η επιλογή του από Ρουμανία / Eurovision και η προώθηση από αυτούς τους οργανισμούς- αντιπροσωπεύει μια απερίσκεπτη κανονικοποίηση μιας επικίνδυνης πρακτικής", σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε: "Παίζει γρήγορα και χαλαρά με τις ζωές των νεαρών γυναικών. Τα αναδυόμενα ιατρικά στοιχεία είναι ότι ο συχνός σεξουαλικός στραγγαλισμός προκαλεί εγκεφαλική βλάβη".

Τι λέει η εκπρόσωπος της Ρουμανίας για το τραγούδι της

"Έχω ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που ακούν τη μουσική μου. Έρχονται στις συναυλίες μου ή με ακολουθούν στα κοινωνικά δίκτυα. Το 'Choke Me' είναι μια μεταφορά για την πίεση που ασκούμε μερικές φορές στους εαυτούς μας. Μιλά για εσωτερικούς φόβους, αμφιβολίες για τον εαυτό μας και την αίσθηση ότι ασφυκτιούμε συναισθηματικά από τις δικές μας προσδοκίες", ανέφερε η Καπιτανέσκου την περασμένη εβδομάδα, υπεραμυνόμενη του τραγουδιού της.

Όπως διευκρίνισε: "Ποτέ δεν προοριζόταν να υποδηλώνει οτιδήποτε σεξουαλικό. Ως τραγουδοποιός, χρησιμοποιώ συχνά συμβολισμούς για να δώσω μορφή σε συναισθήματα που είναι δύσκολο να εξηγηθούν άμεσα. Αυτό το τραγούδι αντικατοπτρίζει το βάρος ορισμένων συναισθηματικών αγώνων και το ταξίδι της ανάκτησης της φωνής και της αυτονομίας σου. Η μουσική είναι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζομαι περίπλοκα συναισθήματα και δίνω νόημα στον εσωτερικό μου κόσμο".

Καταληκτικά, η νεαρή Ρουμάνα επισήμανε: "Όταν σταματώ να ασκώ πίεση στον εαυτό μου, φτάνω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Οι στίχοι αναφέρονται στην ανάκτηση του ελέγχου πάνω στο άγχος και τα συναισθήματα που σε πνίγουν. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους ακούνε και ασχολούνται με τη μουσική μου με καλή πίστη".

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία θα διαγωνιστεί το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, ελπίζοντας σε μία θέση στον τελικό.

