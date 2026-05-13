Θύμα viral φάρσας ο Τσιτσιπάς - Η αντίδρασή του όταν σπάει μπροστά του αρχαίο ρωμαϊκό βάζο του 3ου αιώνα π.Χ. (vid)

Θύμα μιας πολύ καλής φάρσας που έστησαν οι διοργανωτές του Italian Open έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά δεν ήταν ο μόνος από τους διάσημους τενίστες και τενίστριες που συμμετέχουν στο τουρνουά που την πάτησε άσχημα...

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε απέναντι σε ένα - υποτίθεται - αρχαίο ρωμαϊκό βάζο του 3ου αιώνα π.Χ. με - ξανά υποτίθεται - αξίας εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο του παρουσίαζε η Κέιτι Μπούλτερ, η οποία ήταν μέσα στο κόλπο.

Αφού οι δυο τους κουβέντιαζαν για το βάζο, ο Τσιτσιπάς έστρεψε για δευτερόλεπτα αλλού την προσοχή του και τότε έγινε το... κακό. Ενώ φαινόταν να έχει πολύ καλή διάθεση και να το διασκεδάζει μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Μπούλτερ έσπρωξε το βάζο, το οποίο έπεσε και έσπασε, με τις αντιδράσεις του Τσιτσιπά και τις εκφράσεις τρόμου στο πρόσωπό του να είναι... επικές.

Προφανώς και δεν έπεσε σε παγίδα ότι ο ίδιος ευθυνόταν για τη ζημιά, αλλά και μόνο το γεγονός ότι κρατούσε για δευτερόλεπτα το κεφάλι του με τον τρόμο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, ήταν αρκετό ώστε το βίντεο να γίνει viral.

Τρομερές αντιδράσεις κατέγραψε η κάμερα και με άλλους τενίστες και τενίστριες, με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ να κατακτά... άνετα χρυσό μετάλλιο καθώς το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αποποιηθεί κάθε ευθύνης για τη ζημιά. «Δεν το άγγιξα», ήταν η πρώτη του κουβέντα...



