Αυτοκτονίες: Η πτώση θανάτου των κοριτσιών φέρνει στο φως τη μάστιγα – Ένας αυτόχειρας κάθε μέρα

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η πτώση στο κενό δύο 17χρονων μαθητριών από ταράτσα 6ου ορόφου στην Ηλιούπολη.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης στο κενό κοριτσιών μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Στις 17 Απριλίου είχε γίνει γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου μίας 17χρονης, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Το κορίτσι, κάτοικος Φιλοθέης, είχε εξαφανιστεί από την προηγούμενη ημέρα, 16 Απριλίου, ενώ κατευθυνόταν προς το φροντιστήριό της. Μετά τον εντοπισμό της μέσα στη θάλασσα έγινε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει πίσω σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους της απόφασής της.

Πρώτη φορά ταυτόχρονη αυτοκτονία ανηλίκων

Όσον αφορά στην υπόθεση της Ηλιούπολης σόκαρε ακόμα και τους πιο έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας, καθώς ουδέποτε είχαν χειριστεί ταυτόχρονη αυτοκτονία ανηλίκων. Οι δύο 17χρονες μαθήτριες ήταν καλές φίλες και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Το γεγονός ότι κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πριν πέσουν στο κενό έκανε εξ αρχής τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για απονενοημένο διάβημα. Τα σημειώματα που βρέθηκαν στη συνέχεια επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους τους.

Αυτό που ανησυχεί όμως ακόμα περισσότερο είναι τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τις αυτοκτονίες.

448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες το 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2025 οι αστυνομικές υπηρεσίες όλης της χώρας κατέγραψαν συνολικά 448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες αυτοκτονίας. Από τους ανθρώπους που έβαλαν τέλος στη ζωή τους οι 374 ήταν άντρες και 74 γυναίκες. Οι περισσότεροι αυτόχειρες ήταν άνω των 41 ετών (συνολικά 344), ενώ καταγράφηκαν 29 αυτοκτονίες ανθρώπων κάτω των 22 ετών. Οι μήνες με τα περισσότερα περιστατικά ήταν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.

Από τα 448 συμβάντα αυτοχειρίας, στα 353 δεν κατέστη δυνατόν να διακριβωθεί το αίτιο που οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα. Σε 66 περιπτώσεις αποδόθηκε η αυτοχειρία σε λόγους ασθένειας, σε 12 σε «αισθηματικούς λόγους», σε 9 σε οικογενειακούς λόγους και σε 8 σε οικονομικούς. Όσον αφορά στις απόπειρες αυτοκτονίας, το 2025 συνολικά 99 άνθρωποι φέρονται να προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους για «αισθηματικούς λόγους», 64 για οικογενειακούς, 32 για οικονομικούς και 101 για λόγους ασθένειας.

Η Αστυνομία διαθέτει στατιστικά και για το μέσο τέλεσης των 448 αυτοκτονιών που έλαβαν χώρα το 2025. Συνολικά 195 άτομα χρησιμοποίησαν θηλιά, 86 όπλο, 37 έπεσαν στο κενό από ύψος, 14 χρησιμοποίησαν μαχαίρι, 9 πνίγηκαν, 9 δηλητηριάστηκαν και 98 χρησιμοποίησαν άλλους τρόπους.

Οι περισσότερες αυτοκτονίες στην Αττική

Οι περισσότερες αυτοκτονίες έγιναν στην Αττική (132). Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 36. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη με τις περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας (245), ξεπερνώντας και την Αττική. Δεύτερη σε αριθμό αυτοκτονιών είναι η περιφέρεια δυτικής Ελλάδας με 37. Οι λιγότερες αυτοχειρίες και οι λιγότερες απόπειρες αυτοκτονίας καταγράφηκαν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στην Αττική οι περισσότερες αυτοκτονίες καταγράφηκαν στον Δήμο Αθηναίων (37), ακολουθεί η βορειοανατολική Αττική (32), η δυτική Αττική (21), ο Πειραιάς (18) και η νοτιοανατολική Αττική (15).

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν δεν υπήρχαν από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τόσο αναλυτικά στατιστικά για τις αυτοκτονίες, ωστόσο, κατά το 2025 έγινε λεπτομερής καταγραφή όλων των συμβάντων ανά την Ελλάδα και έτσι υπάρχουν πλέον αξιόπιστα στατιστικά και μάλιστα με ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές έρευνες για την εξήγησή του και τη λήψη μέτρων.

Πηγή: ieidiseis.gr