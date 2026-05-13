Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στα play-offs της GBL κόντρα στον Κολοσσό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ (17:00) στο Game 1 των play-off της GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν ένα πρώτο τεστ ενόψει Final-4.

Πρεμιέρα στα play-off της GBL κάνει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου για το Game 1 της σειράς, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να δίνει ένα πρώτο τεστ ενόψει Final-4. (22-24/5).

Να σημειώσουμε ότι η σειρά κρίνεται στις δυο νίκες, το δεύτερο παιχνίδι έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου (16:15), με τον νικητή της σειράς να παίζει στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.