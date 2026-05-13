Οι Σπερς διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς για το 3-2 στη σειρά

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 126-97, για να πάρουν το προβάδισμα στη σειρά με 3-2.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν από την αρχή του αγώνα με ένταση και προηγήθηκαν με 34-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 12 πόντων (59-47).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σπερς ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους και ανέβασαν την διαφορά σε επίπεδα που δεν υπήρχε επιστροφή για τους Τίμπεργουλβς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Ο Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Άιο Ντοσούνμου να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

