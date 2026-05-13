Στη μαύρη αγορά τα εισιτήρια για το Βαλένθια-Παναθηναϊκός, φτάνουν τα 400 ευρώ!

Τρομερή αισχροκέρδεια από κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της Βαλένθια, που πωλούν τα εισιτήριά τους για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό σε αδιανόητες τιμές.

Η "Roig Arena" αναμένεται να είναι κατάμεστη στο αποψινό πέμπτο παιχνίδι των playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού, που θα κρίνει το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα.

Η επιθυμία πολλών φίλων της Βαλένθια να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους το βράδυ της Τετάρτης (13/5), έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους κατόχους διαρκείας να αισχροκερδούν, πουλώντας τα εισιτήριά τους στη μαύρη αγορά.

Μάλιστα, οι τιμές για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ξεκινούν από τα 180 ευρώ και φτάνουν να πωλούνται έως και τα 400 ευρώ, σύμφωνα με την "Las Provincias".