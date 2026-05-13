Παναθηναϊκός είσαι, μπες και κάν’ το!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το Game 5 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και τη μεγάλη ευκαιρία του «τριφυλλιού» να γράψει ιστορία από σήμερα!

Έτσι όπως… έστρωσε, έτσι πρέπει να κοιμηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά να φροντίσει να ξυπνήσει πριν τις 22:00. Οι «πράσινοι» μετά τα δύο εντυπωσιακά τους και άκρως εμφατικά διπλά στη Βαλένθια τα έκαναν… θάλασσα επί αθηναϊκού εδάφους, έδωσαν δικαιώματα και επέτρεψαν στη Βαλένθια να κάνει με τη σειρά της δύο διπλά, να φέρει τη σειρά στα ίσια και πλέον να μιλάμε για μία από τις πιο αμφίρροπες και εντυπωσιακές σειρές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Άλλωστε μόνο ως τυχαίο δε μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως σε τέσσερα ματς έχουμε τέσσερα διπλά και πλέον για να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final-4 της Αθήνας χρειάζεται και… πέμπτο. Κάτι που δεν έχει γίνει ουδέποτε στην ιστορία της διοργάνωσης. Τα τρία διπλά ομάδας που προκρίνεται και ως εκ τούτου τα πέντε διπλά σε μια σειρά.

Βέβαια, αυτό που παραδέχονται άπαντες είναι ότι αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Μόνο οι «πράσινοι» μπορούν να… ανακατέψουν έτσι μια σειρά, μόνο αυτοί έχουν τη δυνατότητα να παίξουν με τέτοιο τρόπο με τα συναισθήματα φίλων και… εχθρών (κυρίως τον δεύτερων) και στο τέλος να πετύχουν τον στόχο τους. Αλλά για να γίνει αυτό ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως στο Game 1 και στο Game 2 και να ξεχάσει όλες τις… κακοτοπιές και τις… παιδικές ασθένειες που παρουσίασε στα παιχνίδια της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός απόψε ξέρει πολύ καλά ότι δεν παίζει απλά ένα παιχνίδι. Δεν παίζει απλά μια πρόκριση. Παίζει όλη τη χρονιά. Σε περίπτωση ήττας θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αποτυχία, ενώ σε περίπτωση νίκης-πρόκρισης όλος ο οργανισμός θα… απογειωθεί.

Για να απογειωθεί όμως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βγουν μπροστά παίκτες που έχουν ως ρόλο στην ομάδα να… κουβαλούν την ομάδα στα δύσκολα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει Κώστας Σλούκας στο κάδρο, οι ευθύνες που αναλογούν στον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι πολύ μεγαλύτερες. Το είδαμε στα δύο πρώτα ματς, αν αυτοί οι δύο είναι καλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Όλα όμως ξεκινάνε από τον «καπετάνιο». Από τον Εργκίν Αταμάν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει δεχθεί σφοδρή κριτική τη φετινή σεζόν για την εικόνα της ομάδας του, αλλά στα παιχνίδια της Ισπανίας έδειξε ότι όταν θέλει το… έχει. Και αυτό πρέπει να γίνει απόψε. Να το θέλει περισσότερο από κάθε άλλον πάνω στο παρκέ. Αν ο Αταμάν είναι αυτός που πρέπει και έχει καταφέρει να προετοιμάσει το «μυαλό» των παικτών του με τον τρόπο που πρέπει τότε ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα θέσει τους κανόνες του.

ΥΓ: Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν αναφορικά με τη διαιτησία ήταν ακριβώς αυτές που θα έπρεπε να είναι. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» δε θα κέρδιζε απολύτως τίποτα αν έβγαινε στην κόντρα με τους διαιτητές της αναμέτρησης, παρά το ότι έχει όλα τα δίκια του κόσμου με το μέρος του. Και οι δηλώσεις του δείχνουν ότι η προσέγγιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι στη σωστή κατεύθυνση.