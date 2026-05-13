Μπουντούρης: «Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να φύγω από τον ΠΑΟΚ- Η Euroleague επικοινώνησε μαζί μας» (vid)

Ο πρώην GM της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Nίκος Μπουντούρης, μίλησε στο Center Fox για την αποχώρησή του, αλλά και για την επόμενη ημέρα. Όσα ανέφερε για τις επαφές με την Euroleague.

Αποσπάσματα της συνέντευξης του Μπουντούρη:

Για την αποχώρησή του: «Κάναμε θεωρώ αρκετά πράγματα. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο κ. Μυστακίδης σε οτιδήποτε γίνεται. Οι άνθρωποι του είναι οι κ. Πετμεζάς και Τσακμακάς και μου ανακοίνωσαν ότι θέλουν να λήξει η συνεργασία μας. Για να πάει καλά ένα καράβι, χρειάζεται συνεννόηση. Αυτό είναι το Νο1. Η δυσκολία ήταν ότι ξαφνικά βρεθήκαμε 5-6 άνθρωποι, που αν εξαιρέσουμε εμένα με τον Νίκο Βεζυρτζή, δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ μαζί. Έπρεπε να μπουν ρόλοι και να προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Αν όμως ο ένας μπαίνει στη δουλειά του άλλου, τότε υπάρχει θέμα. Φάνηκε ότι και στην πορεία το καταφέραμε. Δεν εκτεθήκαμε κάπου και η ομάδα δεν είχε δυσλειτουργίες.

Ενότητα, εννοούσα ανάμεσα στα τμήματα του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, ΑΣ… Δεν έχω καταλάβει κάτι για το τέλος. Δε θέλω να κρίνω τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι προσπαθείς να λειτουργήσεις σε μία καινούργια κατάσταση με αυτά που έχεις. Όλοι έχουν καλή διάθεση και εγώ προσπαθούσα να εξηγήσω και κάποια πράγματα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Όταν έρχεται η διοίκηση και σου λέει “ευχαριστούμε πολύ αλλά θέλουμε να σταματήσει αυτή η συνεργασία” σίγουρα προκύπτουν εύλογες απορίες, αλλά δεν μπορείς και να καταλάβεις κάποια πραγματα».

Για τη Euroleague: «Επίσημα, την περίοδο όπου ήμουν εγώ στην ομάδα, δε βγήκε ο ΠΑΟΚ να μιλήσει για τη Euroleague. Πρώτα από όλα, πρέπει να πάρουμε στρατηγικά όλο αυτό που έχει συμβεί. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε έναν τελικό που είχε να κάνει με τη FIBA. Μέχρι να τελειώσει όλο αυτό, δεν έπρεπε να γίνει καμία αναφορά για κάτι άλλο όσο γινόταν. Για να έχεις μία καλή αντιμετώπιση από τη διοργάνωση που συμμετέχεις τώρα, πρέπει να είσαι σχετικά σιωπηλός για τα σχέδιά σου για το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να σταματήσει να οργανώνει πράγματα για το μέλλον και η ίδια η Euroleague επικοινώνησε μαζί μας. Ξεκίνησε μία διαδικασία και είπαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σε σχέση με το ΝΒΑ Εurope και τις ομάδες… Εμείς θεωρούσαμε ότι θα υπάρξει στο μέλλον μία συνεργασία των δύο σε επίπεδο marketing, σε ένα κομμάτι και στην Ευρώπη. Αυτό βλέπαμε και αναλύαμε τότε εμείς. Η Euroleague δεν ξεχωρίζει ανθρώπους λόγω χρημάτων. Επειδή θέλουν να είναι μία διοργάνωση σωστή και σημαντική, πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο όπως οι άλλες ομάδες. Παίξτε Eurocup και βγείτε πρώτοι, αυτό ήταν».