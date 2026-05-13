Σε ποια θέση βρίσκεται ο Αkylas στα προγνωστικά μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό (vid)

Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα, ο Akylas με το εκρηκτικό "Ferto", προκρίθηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

H εμφάνιση του Akyla δεν άλλαξε τη θέση του στα προγνωστικά και έτσι ο καλλιτέχνης παραμένει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με 14 % και η Φιλανδία στην κορυφή με ποσοστό 37%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 11%, ακολουθεί η Γαλλία με 7% στην 4η θέση και το Ισραήλ με 6% στην 5η θέση.

Αίσθηση όμως προκαλεί μία λεπτομέρεια, ότι λίγες ώρες πριν από τη χθεσινή εμφάνιση του Akyla στον Α΄Ημιτελικό, τα προγνωστικά τον ήθελαν στη 2η θέση με 21%, ενώ μετά την σκηνική του παρουσία, το ποσοστό έπεσε ξανά στο 14%, όσο ήταν όλες τις προηγούμενες ημέρες.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό είναι η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

