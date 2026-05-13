Ο 1ος φούρνος μικροκυμάτων με συρτάρι στον κόσμο είναι της SHARP

Η Sharp είναι η εταιρεία που άλλαξε τα δεδομένα στην κουζίνα, παρουσιάζοντας τον πρώτο φούρνο μικροκυμάτων συρτάρι στον κόσμο. Η εξέλιξη αυτής της καινοτομίας κορυφώθηκε με το μοντέλο που διαθέτει το έξυπνο άνοιγμα "Easy Wave Open", επιτρέποντας στον χρήστη να ανοίγει τη συσκευή χωρίς καμία επαφή. [1, 2, 3, 4]

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του Sharp Microwave Drawer:

Easy Wave Open (Έξυπνο Άνοιγμα): Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αισθητήρων κίνησης, το συρτάρι γλιστράει και ανοίγει αυτόματα με μια απλή κίνηση του χεριού (πάνω-κάτω) μπροστά από τον αισθητήρα. Είναι η ιδανική λύση όταν τα χέρια σας είναι λερωμένα ή γεμάτα.

Έξυπνες Λειτουργίες (IoT): Αποτελεί τον πρώτο εντοιχιζόμενο φούρνο μικροκυμάτων συρτάρι με Wi-Fi συνδεσιμότητα . Μέσω της εφαρμογής Sharp Kitchen app , μπορείτε να στέλνετε οδηγίες μαγειρέματος απευθείας από το κινητό σας ή να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές μέσω Alexa .

Σχεδιασμός & Εργονομία: Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο ή σε νησίδα, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο. Ο πίνακας ελέγχου είναι κρυφός και εμφανίζεται σε γωνία 45 μοιρών για εύκολη ανάγνωση και χειρισμό.

Ασφάλεια & Καθαριότητα: Το σύστημα κλεισίματος Easy Touch Automatic Drawer εξασφαλίζει ότι το συρτάρι κλείνει απαλά με ένα απλό άγγιγμα ή σπρώξιμο, αποτρέποντας το πιτσίλισμα των υγρών. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Γιατί Ξεχωρίζει:

Η Sharp δεν επινόησε απλώς το συρτάρι μικροκυμάτων, αλλά το μετέτρεψε σε μια πλήρως προσβάσιμη συσκευή (ADA compliant), κατάλληλη για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και για μοντέρνες κουζίνες που απαιτούν μίνιμαλ αισθητική χωρίς εμφανείς λαβές. [1, 2]

Για τα δημοφιλή μοντέλα της Sharp με έξυπνο άνοιγμα Easy Wave Open (όπως το SMD2489ES ή το SMD2480CS), οι διαστάσεις εντοιχισμού είναι τυποποιημένες για να ταιριάζουν σε ντουλάπια πλάτους 24 ιντσών (61 εκ.)