«Λεφτά υπάρχουν»: 70.000 ευρώ για φωτογραφίες (πολλές φωτογραφίες) από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση έχει προβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπως αποκαλύπτει το iEidiseis, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, το υπουργείο Τουρισμού έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού κόστους σχεδόν έως 70.000 ευρώ.

Οι επίμαχες συμβάσεις αφορούν την φωτογραφική κάλυψη κάθε γεγονότος που αφορούν αποκλειστικά το υπουργικό γραφείο της Όλγας Κεφαλογιάννη και τη δημιουργία σχετικών βίντεο για χρήση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση προκαλεί πολιτικά ερωτήματα, καθώς φαίνεται να δημιουργείται μια θολή γραμμή μεταξύ της θεσμικής ενημέρωσης στην οποία πρέπει να προβαίνει ένα υπουργείο και στην προσωπική πολιτική προβολή της υπουργού.

Η πρώτη σύμβαση που κατόρθωσε να εντοπίσει το iEidiseis υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2024. Όπως αναγράφεται, αντικείμενο της σύμβασης ήταν η «παροχή υπηρεσιών φωτογραφικής κάλυψης για κάθε γεγονός που αφορά του γραφείο υπουργού Τουρισμού», καθώς και η «παροχή υπηρεσιών δημιουργίας βίντεο για χρήση social media των γεγονότων που αφορούν το γραφείο υπουργού Τουρισμού».

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα 11.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσό που βάρυνε τις πιστώσεις του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Τουρισμού του οικονομικού έτους 2024.

Το συνολικό ποσό «επιμερίζεται σε έως 8.680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών φωτογραφικής κάλυψης και σε έως 2.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας βίντεο για χρήση social media». Σημειώνεται πως της σύμβασης προηγήθηκε απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για την απευθείας ανάθεση παροχής των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ακολούθησε νέα σύμβαση (διάρκειας έξι μηνών) του υπουργείου με την ίδια ανάδοχο εταιρεία. Το αντικείμενο της σύμβασης ήταν παρόμοιο και σε αυτή την περίπτωση.

Αυτή τη φορά, το συνολικό κόστος της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όπως σημειώνεται, «η καθαρή αξία των υπό προμήθεια υπηρεσιών και εργασιών υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, τα οποία θα βαρύνουν την εταιρεία. Ο ΦΠΑ βαρύνει την υπηρεσία».

Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των οικονομικών προσφορών που κατέθεσε η εταιρεία, το κόστος για κάθε μεμονωμένη υπηρεσία καθορίστηκε ως εξής:

Φωτογραφική κάλυψη ανά θέμα Αττικής: 120 ευρώ + ΦΠΑ

Φωτογραφική κάλυψη ανά θέμα Αττικής: 150 ευρώ + ΦΠΑ

Κάλυψη βίντεο (που περιλαμβάνει βιντεοσκόπηση και μοντάζ) εντός Αττικής: 248 ευρώ +ΦΠΑ

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται, «οι ανωτέρω υπηρεσίες σωρευτικά δεν μπορούν να ξεπερνούν το όριο των 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% της συνολικής συμφωνίας.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2025 ακολούθησε νέα σύμβαση του υπουργείου Πολιτισμού με την ίδια εταιρεία και με το ίδιο αντικείμενο. Η διάρκειά της σύμβασης είχε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή κάτι περισσότερο από δύο μήνες.

Όπως αναγράφεται, το κόστος «ανέρχεται έως το ποσό των 22.196 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» και όπως σε όλες τις περιπτώσεις, το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Τουρισμού.

Σημειώνεται πως βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, το κόστος κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας καθορίστηκε ως εξής:

Φωτογραφική κάλυψη εντός Αττικής: 120 ευρώ + ΦΠΑ ανά θέμα

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ (Χρήση για social media): 200 ευρώ + ΦΠΑ ανά θέμα

Οι επίμαχες υπηρεσίες «δεν μπορούν να ξεπερνούν το όριο των 22.196 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% της συνολικής συμφωνίας».

Η τελευταία σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2026 για το ίδιο αντικείμενο με την ίδια εταιρεία. Η σύμβαση θα έχει ισχύ έως το τέλος του 2026 και το συνολικό κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται έως το ποσό των 18.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το κόστος για κάθε μεμονωμένη υπηρεσία ορίστηκε ως εξής:

Φωτογραφική κάλυψη εντός Αττικής: 120 ευρώ + ΦΠΑ ανά θέμα

Φωτογραφική κάλυψη εντός Αττικής: 150 ευρώ + ΦΠΑ ανά θέμα

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ (χρήση για social media): 200 ευρώ +ΦΠΑ ανά θέμα

