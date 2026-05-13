Δράμα και διπλοί βαθμοί για την TOYOTA RACING

Η TOYOTA RACING διεκδίκησε με πείσμα ένα τερματισμό στο βάθρο στις 6 Ώρες του Spa-Francorchamps πριν εξασφαλίσει μια διπλή αποκομιδή βαθμών σε έναν δραματικό δεύτερο γύρο της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC) 2026.

Ένα πλήθος-ρεκόρ από 101.606 οπαδούς έγινε μάρτυρας μιας έντονης μάχης ανάμεσα σε ένα εξαιρετικό ανταγωνισμό στην κατηγορία Hypercar.

Στον τελευταίο αγώνα πριν από τις 24 Ώρες του Le Mans, η TOYOTA RACING χρησιμοποίησε στρατηγική και αποφασιστική οδήγηση για να ανακάμψει από τις δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές και να παλέψει για την πρώτη θέση.

Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries τερμάτισαν πέμπτοι με το TR010 HYBRID τους, μένοντας λίγο μακριά από το βάθρο παρά την καθυστερημένη επίθεση. Το #8 TR010 HYBRID των Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa ήταν στην δεύτερη θέση για μεγάλο μέρος του αγώνα πριν το βάθρο ξεφύγει στις τελευταίες ώρες του αγώνα.

Το #7 TR010 HYBRID ξεκίνησε τον αγώνα από τη 12η θέση και, παρά τις καλές προσπάθειες των Mike και Nyck, παρέμεινε εκτός της πρώτης 10άδας κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών. Τα διάφορα συμβάντα και η τολμηρή προσπέραση του Kamui, ανέβασαν το #7 στην όγδοη θέση. Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλος της πέμπτης ώρας ανέβασε το #7 στην τέταρτη θέση και δημιούργησε ένα συναρπαστικό φινάλε.

Ξεκινώντας από τη 16η θέση, το #8 TR010 HYBRID ανέπτυξε μια εναλλακτική στρατηγική νωρίς στον αγώνα. Μια σύντομη πρώιμη πρώτη στάση βοήθησε τον Brendon να περάσει στη δεύτερη θέση, μια θέση που κράτησαν τόσο ο Ryō όσο και ο Sébastien για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, ο Sébastien έχασε αργά την τελευταία ώρα, όταν ένα πρόβλημα γύρω από ένα pit stop σήμαινε ότι το #8 δεν ανεφοδιάστηκε πλήρως. Αυτό απαιτούσε μια επιπλέον στάση, ρίχνοντας το #8 από το top 10 πριν βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Όταν ο αγώνας συνεχίστηκε με λίγο περισσότερο από 20 λεπτά να απομένουν, ο Kamui ήταν μέρος μιας συναρπαστικής μάχης τεσσάρων αυτοκινήτων για τη δεύτερη θέση. Ένα γεμάτο δράση φινάλε είδε τον Kamui να παλεύει τροχό με τροχό με τους αντιπάλους του πριν τελικά περάσει τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη θέση, μόλις 6.015 δευτερόλεπτα μακριά από τη νικήτρια BMW M Team WRT. Ο Sébastien είχε επίσης μερικούς περιπετειώδεις τελευταίους γύρους και κέρδισε έναν βαθμό τερματίζοντας στη 10η θέση.

Η TOYOTA RACING επιταχύνει τώρα τις προετοιμασίες της για το αποκορύφωμα της σεζόν 2026 του WEC, τις 24 Ώρες του Le Mans που θα διεξαχθεί στις 13-14 Ιουνίου, όταν στοχεύει να διεκδικήσει την έκτη νίκη στην πίστα La Sarthe.

Αποσπάσματα δηλώσεων:

Kamui Kobayashi (Team Principal και οδηγός, αυτοκίνητο #7): «Το να βγούμε 5οι και 10οι είναι αρκετά αξιοπρεπές λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό μας. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και καταφέραμε να κερδίσουμε βαθμούς και με τα δύο μονοθέσια, κάτι που είναι καλό για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δεν ήταν μια εύκολη εβδομάδα, αλλά πραγματοποιήσαμε μια δυνατή ομαδική εμφάνιση. Τώρα έχουμε κάποια πράγματα να μελετήσουμε και να βελτιώσουμε πριν από το Le Mans».

Mike Conway (Οδηγός, αυτοκίνητο #7): «Ήταν μάλλον καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, ειλικρινά. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι το αυτοκίνητο #8 θα τα πήγαινε καλά με τη στρατηγική τους, αλλά μετά ήταν άτυχοι. Είχαμε δύο διαφορετικές στρατηγικές και δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Είμαι χαρούμενος που έφυγα με την πέμπτη θέση. Θα μπορούσαμε να είμαστε και τέταρτοι, αλλά απλά δεν είχαμε τον ρυθμό. Πήραμε μερικούς αξιοπρεπείς βαθμούς και τώρα προχωράμε στο Le Mans».

Nyck de Vries (Οδηγός, αυτοκίνητο #7): «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα από αυτόν τον αγώνα. Το αυτοκίνητο #8 είχε μια καλή ευκαιρία στη διαφορετική στρατηγική του να παλέψει για ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, αλλά ήταν άτυχο. Είχαμε έναν καθαρό αγώνα, δεν κάναμε λάθη, εκτελέσαμε καλά την στρατηγική μας και στη συνέχεια επωφεληθήκαμε από τα πράγματα που συνέβαιναν μπροστά μας. Αυτό μας έδωσε μερικούς καλούς βαθμούς και θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό».

Sébastien Buemi (Οδηγός, αυτοκίνητο #8): «Πήραμε μια εξαιρετική απόφαση να αντισταθμίσουμε τη στρατηγική μας και πήγαινε καλά. Δυστυχώς, στη συνέχεια χάσαμε όλες αυτές τις θέσεις. Μας στενοχωρεί για λίγο, αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Το μονοθέσιο #7 έσωσε κάποιους βαθμούς, κάτι που είναι θετικό για την ομάδα, αλλά θα μπορούσε να ήταν περισσότεροι. Θα επεξεργαστούμε τα πάντα και θα εργαστούμε για να είμαστε πιο δυνατοί στο Le Mans».

Brendon Hartley (Οδηγός, αυτοκίνητο #8): «Καταλήξαμε με έναν βαθμό, αλλά δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι απογοητευμένος γιατί ψάχναμε για ένα βάθρο. Αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Όλα είναι μια ομαδική προσπάθεια και είμαστε μαζί. Από τη θετική πλευρά, φαινόταν πολύ καλό για εμάς σε μια στιγμή και ήταν ένας απίστευτος αγώνας, γεμάτος ενθουσιασμό στο τέλος. Όλοι παλέψαμε σκληρά και δείξαμε καλό μαχητικό πνεύμα».

Ryō Hirakawa (Οδηγός, αυτοκίνητο #8): «Είχαμε την ευκαιρία να ανέβουμε στο βάθρο και ίσως θα μπορούσαμε ακόμη και να παλέψουμε για τη νίκη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ απογοητευμένος. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τι συνέβη και να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε στο μέλλον. Παρόλο που ήταν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για το μονοθέσιό μας, το Le Mans είναι ο επόμενος αγώνας, οπότε πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα πάντα για αυτό και θα δουλέψουμε σκληρά».

Βαθμολογίες

FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship

1. BMW 59 βαθμοί

2. ΤΟΥΟΤΑ 52

3. FERRARI 42

FIA Hypercar World Endurance Drivers Championship

1. BMW #20 Robin Frijns / René Rast 35 βαθμοί

2. TOYOTA RACING #8 Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa 26

3. BMW #15 Sheldon van der Linde 25

