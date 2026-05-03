Χωρίς τον Τζέισον Τέιτουμ στο Game 7 με τους Σίξερς οι Σέλτικς!

Μια πολύ σημαντική απουσία θα έχουν οι Μπόστον Σέλτικς στην κρίσιμη αναμέτρηση με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο Τζέισον Τέιτουμ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και όπως ενημέρωσαν οι «Κέλτες» ο ηγέτης τους, τέθηκε νοκ άου για το Game 7 με τους Σίξερς.

Η σειρά βρίσκεται στο 3-3 και είναι ένα ματς do or die αφού ο νικητής θα προκριθεί στα ημιτελικά της Ανατολής, με τους Σέλτικς να καλούνται να διαχειριστούν μια πολύ σημαντική απουσία.