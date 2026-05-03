Υποστολή σημαίας στη Ρεάλ: Αποχωρεί το καλοκαίρι ο Καρβαχάλ

Μετά από μια... ζωή στην Ρεάλ Μαδρίτης ο εμβληματικός αρχηγός της, Ντάνι Καρβαχάλ θα αποχωρήσει από τους Μαδριλένους το καλοκαίρι.

Το συμβόλαιο του 34χρονου μπακ ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες και οι ιθύνοντες της Ρεάλ πήραν την απόφαση να μην τους προσφέρουν νέο συμβόλαιο, δείχνοντας του την πόρτα της εξόδου.

Έτσι, ο Καρβαχάλ θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος, με τον έμπειρο αμυντικό να αποχωρεί με ένα εντυπωσιακό παλμαρέ τίτλων ως παίκτης της Ρεάλ.

Με τη λευκή φανέλα κατέκτησε έξι Champions League, τέσσερα Πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα Ισπανίας, τέσσερα Ισπανικά Σούπερ Καπ, πέντε Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και πέντε Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ.