Ξεκάθαρο μήνυμα της Θύρας 13 για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε» (pics)

Η Θύρα 13 σχολίασε την τιμωρία της Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και έστειλε το δικό της μήνυμα: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού σχολίασαν με τον τρόπο τους την τιμωρία που επιβλήθηκε στη διοργανώτρια αρχή, αναφέροντας με νόημα: «Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους».

Αναλυτικά το σχετικό μήνυμα:

«Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους.

Ομάδα - κόσμος - διοίκηση μια γροθιά.

Μαζί στις νίκες.

Μαζί στις ήττες.

Μαζί και στις τιμωρίες.

Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».

Μάλιστα, ο «πράσινος» Σύνδεσμος στον Βύρωνα έγραψε: «Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη φορά. Μια ακόμη προκλητική απόφαση κατά του προέδρου άρα και του Παναθηναϊκού μας χωρίς κανένα λόγο από την ανήθικη Ευρωλίγκα που για χρόνια εμμένει στην εχθρική στάση κατά της μεγαλύτερης ομάδας της Ευρώπης στο άθλημα.

Ο οργανισμός της τιμημένης ομάδας μπάσκετ βασίστηκε στην ισχύ εν τη ενώσει τόσα χρόνια και γιγαντώθηκε από αυτό και όποιος το εχθρεύεται θα στεκόμαστε απέναντί του γιατί θέλουμε τον Παναθηναϊκό μας υγιή και δυνατό και αυτό μας ενδιαφέρει.

Δημήτρη Γιαννακόπουλε κάνε τους να καταλάβουν ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι κτήμα τους να φέρονται ρεβανσιστικά σε όποια ομάδα έχει αμφισβητήσει όλο αυτό το αίσχος τόσων ετών και σε περιμένουμε να παρευρεθείς στις εξέδρες του ΟΑΚΑ και ενωμένοι να πανηγυρίσουμε την πρόκριση της ομάδας στο F4 της καταπράσινης Αθήνας μας».