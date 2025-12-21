Conference League: Το «τέλος» των γκρουπ δυναμικότητας!

Μόνο μια ομάδα από το Α γκρουπ δυναμικότητας στους "8", τρεις άλλες αποκλείστηκαν, πρώτο το Στρασβούργο με την 15η βαθμολογία.

Η φετινή League Phase του UEFA Conference League, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με εντυπωσιακό τρόπο και την επική ανατροπή της ΑΕΚ, μας έδωσε ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα: Ειδικά σ’ αυτό το format αγώνων δεν μπορεί κανείς να ασχολείται σοβαρά με «γκρουπ δυναμικότητας». Την λογική, δηλαδή, ότι όποιος είναι πιο ψηλά στη διαχρονική βαθμολογία της UEFA στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι και καλύτερη ομάδα, τέλος πάντων πιο επικίνδυνη.

Ο πίνακας που παραθέτουμε το αποδεικνύει περίτρανα. Διότι «συγκρίνει» την τελική κατάταξη των ομάδων στη League Phase με την βαθμολογία που «μπήκαν» στην κλήρωη αυτής της φάσης και την (θεωρητική, βέβαια) κατάταξή τους με βάση τα παλαιότερα αποτελέσματά τους στις διοργανώσεις. Η τελική βαθμολογικά ειδικά της φετινής League Phase ισοδυναμεί με το απόλυτο… ξεβράκωμα της κατάταξης αυτής. Σε σημείο, μάλιστα, τόσο στρεβλωτικό για την ευκολία ή τη δυσκολία του προγράμματος που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος, που να παίζει πολύ περισσότερο ρόλο η τύχη (ή η ατυχία) σχετικά με τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει κάποιος από κάθε γκρουπ.

Ανάμεσα στις οκτώ ομάδες που σφράγισαν το εισιτήριό τους απευθείας για τη φάση των «16» υπάρχει μόνο μία ομάδα που βρισκόταν στην κλήρωση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Άλλες δύο (Σπάρτα Πράγας και Ράγιο Βαγεκάνο) είχαν τοποθετηθεί λόγω βαθμολογίας στο δεύτερο γκρουπ. Και οι άλλες ακόμα χαμηλότερα. Το Στρασβούργο, που τερμάτισε στην 1η θέση με ρεκόρ 5-1-0, μπήκε στην κλήρωση με την 15η βαθμολογία. Η δεύτερη τελικά Ράκοβ Τσεστοχόβα από την Πολωνία ήταν… 28η! Και η ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε, είχε τοποθετηθεί στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας με την 22η καλύτερη βαθμολογία από τις 36 ομάδες που συμμετείχαν.

Είναι φυσικό, βέβαια, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Κάθε χρόνο οι ομάδες δεν είναι του ίδιου επιπέδου. Αλλά οι διαφορές εδώ είναι πολλές. Αν χωρίσουμε τη βαθμολογία σε εξάδες και συγκρίνουμε πόσες ομάδες από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας τερμάτισαν μέσα στα όρια του γκρουπ τους, θα βρούμε μόνο 14 από τις 36, ούτε τις μισές.

Αυτό το στοιχείο προφανώς αναδεικνύεται για να λειτουργήσει σαν καμπανάκι για τις επόμενες φορές που οι ομάδες μας θα κληρωθούν σε League Phase κάποιου ευρωπαϊκού κυπέλλου. Η κατάταξη στην κλήρωση και τα γκρουπ δυναμικότητας, ειδικά αν δεν υπάρχουν ομάδες-μεγαθήρια του Champions League, είναι κάτι πολύ σχετικό.

Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας την ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία (Φιορεντίνα), νίκησε εκτός έδρας και τη Σαμσούνσπορ, που τελικά τερμάτισε 12η έχοντας την 27η βαθμολογία. Διέλυσε την Αμπερντίν της 23ης βαθμολογίας, αλλά δυσκολεύτηκε πολύ και νίκησε στο τέλος (και απέκλεισε) την Κραϊόβα που θεωρητικά βρισκόταν δέκα θέσεις πιο κάτω.

Έχει μεγάλη σημασία, λοιπόν, όχι το γκρουπ δυναμικότητας, αλλά το ποια ακριβώς αντίπαλο ή ποιες αντιπάλους αντιμετωπίζουν κάθε φορά οι ελληνικές ομάδες.