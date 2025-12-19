Αποθέωση από τη «L’Equipe» για την ΑΕΚ: «Το πιο συγκλονιστικό φινάλε της βραδιάς»

Η επική ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στην Κραϊόβα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα διεθνή ΜΜΕ, με τη γαλλική «L’Equipe» να στέκεται ιδιαίτερα στο δραματικό σενάριο που εκτυλίχθηκε στην OPAP Arena.

Η ομάδα του Μάριο Νίκολιτς βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς έως το 65ο λεπτό βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2, βλέποντας τον στόχο της οκτάδας να απομακρύνεται. Ωστόσο, η μείωση του σκορ από τον Βίντα άλλαξε τη ροή του αγώνα, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει μια απίστευτη ανατροπή χάρη στα γκολ των Κουτέσα και Γιόβιτς στις καθυστερήσεις, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της.

Η «L’Equipe» χαρακτήρισε την εξέλιξη της αναμέτρησης ως την πιο δραματική της βραδιάς, παρομοιάζοντας το παιχνίδι με κινηματογραφικό σενάριο και υπογραμμίζοντας πως τέτοιες στιγμές επιβεβαιώνουν γιατί το ποδόσφαιρο παραμένει απρόβλεπτο και συναρπαστικό.

Η μυθική αυτή ανατροπή σήμανε τον αποκλεισμό της Κραϊόβα και χάρισε στην ΑΕΚ μια ιστορική πρόκριση ανάμεσα στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το κορυφαίο γαλλικό Μέσο, περιέγραψε το σκηνικό ως σενάριο ταινίας, με ανατροπές και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Η πιο δραματική τροπή των γεγονότων της βραδιάς έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Η Κραϊόβα, που προηγήθηκε 2-0 στην ΑΕΚ από το 60ο λεπτό, πίστευε ότι είχε εξασφαλίσει την πρόκριση. Ωστόσο, δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις (90+8’ και 90+15’) και ηττήθηκε με 3-2, τερματίζοντας στην 25η θέση και μένοντας εκτός Conference League», αναφέρει το δημοσίευμα.