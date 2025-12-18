Σε ακρόαση Εργοτέλης και Χερσόνησος από τη ΔΕΑΒ

Θα απολογηθούν για «σοβαρά φαινόμενα βίας» στο μεταξύ τους παιχνίδι για την Α1 ΕΠΣ Ηρακλείου.

Οι δύο ομάδες καθώς επίσης και τρία φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στα επεισόδια, κινδυνεύουν με πρόστιμο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.

Καλεί σε ακρόαση, στις 22/12/2025, τα αθλητικά σωματεία ΟΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, καθώς και τρία (3) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός του Δημοτικού γηπέδου Χερσονήσου Ηρακλείου, κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΟΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - Γ.Σ. Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, στις 13/12/2025, για το Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας «GT KOSMOS» της ΕΠΣ Ηρακλείου, περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.