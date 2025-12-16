ΠΑΟΚ: Πρώτη Ζαφείρη και έτοιμοι για Μαρκό

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Χρήστο Ζαφείρη να δίνει το «παρών», στην πρώτη του προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα» - Τα νεότερα από τους τραυματίες.

Ο Δικέφαλος μετά το χθεσινό (15/12) ρεπό επέστρεψε στις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία, με το κεντρικό πρόσωπο να είναι ο Χρήστος Ζαφείρης, που έκανε την πρώτη του με τα «ασπρόμαυρα».

Η τελευταία προπόνηση πριν το επικείμενο παιχνίδι περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι κι έξτρα πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι Λόβρεν , Α.Ζίβκοβιτς , Μιχαηλίδης , Πέλκας , Γιακουμάκης και Σάστρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ως είθισται να μην ανακοινώνει αποστολή ενόψει Μαρκό (17/12 20:00), με αρκετούς νέους να βρίσκονται πιθανότατα μέσα στην 20άδα.