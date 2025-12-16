Παπαδόπουλος: «Μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, θέλουμε να πάρουμε τον σεβασμό του»

Ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, μίλησε με τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ και σχολίασε τον επερχόμενο αγώνα κυπέλλου της Τούμπας μεταξύ των δύο ομάδων.

Όπως ανέφερε:

«Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι σε ένα θεσμό που συμμετέχουμε για πρώτη φορά. Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα μεγάλη για τα Ελληνικά δεδομένα, τον ΠΑΟΚ, που διεκδικεί καθε χρόνο το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και αυτό από μόνο του τα λέει όλα, και μάλιστα στην έδρα του. Από εκεί και πέρα, έχουμε και το ματς με τα Χανια που είναι το πιο σημαντικό τη φετινή χρονιά για εμάς διότι εάν καταφέρουμε να το κερδίσουμε θα έχουμε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την 4αδα. Επίσης θέλουμε να το κερδίσουμε για να κλείσουμε ιδανικά το 2025.

Μια χρονιά όπου θεωρείται η πιο πετυχημένη στην ιστορία της ομάδας καθώς κατακτήσαμε την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου στην Superleague 2. Πέρα από την ιστορική άνοδο, η Μαρκό δείχνει ότι αντεπεξέρχεται και στο πρωτάθλημα της Superleague 2 αφού βρισκόμαστε σταθερά από την αρχή της σεζόν στην 3η θεση και διεκδικούμε την είσοδο μας στα play-off που αυτόματα σημαίνει και παραμονή στην κατηγορία, ενω βρισκόμαστε και εντός θεσμού του Κυπέλλου όπου έχουμε την ευλογία να αντιμετωπίζουμε σπουδαίες ομάδες όπως ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδειακός και η Λαρισα.

Συνυπολογίζοντας όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση, στον πρόεδρο κ. Πίκουλα, τον τεχνικό διευθυντή, κ. Γκεμίση, στους συνεργάτες μου καθώς και στους ποδοσφαιριστές που συνεργαστήκαμε πέρυσι και φέτος καθως και στους φιλάθλους.

Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση αύριο (17/12) κόντρα στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας βέβαια ότι θα έχουμε δύσκολη αποστολή διότι πρόκειται για έναν σπουδαίο αντίπαλο που διεκδικεί όλους τους θεσμούς τα τελευταια χρόνια. Για να αποδείξουμε και να πάρουμε το σεβασμό από τον αντίπαλο θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και συγκεντρωμένοι στο 100%. Δεν θα πρέπει να δούμε το παιχνίδι ως διαδικαστικού χαρακτήρα διότι εάν δεν είσαι οπως πρέπει με αυτές τις ομάδες, δεν θα σε κερδίσουν απλά, αλλά θα σε… σκοτώσουν ποδοσφαιρικά.

Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι για να ρίξουμε από την Πέμπτη το βάρος στον αγώνα με τα Χανιά.

Θέλουμε να κλείσουμε το 2025 επιτυχημένα και θα δώσουμε το 100%. Ό,τι και να γίνει αυτή η χρονιά είναι ονειρεμένη, θα πρέπει ομως να είμαστε ανταγωνιστικοί αύριο και να κερδίσουμε την Κυριακή τα Χανιά για να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.

Θέλω να δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, σε όλο το staff (συνεργάτες, ανθρωποι που εργάζονται στα γραφεία, διοίκηση, κοσμο) διότι όλοι δουλεύουν αρκετές ώρες για να έρθει ένα αποτέλεσμα θετικό.