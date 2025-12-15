Ρεμί Καμπελά: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός κι όλο το story με … άρωμα Ελλάδας

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ απ΄την πρώτη ινκόγκνιτο επίσκεψη του 35χρονου μεσοεπιθετικού στη χώρα μας και τους δύο «αιωνίους» αντιπάλους, μέχρι το πρόωρο (φημολογούμενο) διαζύγιο με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ρεμί Καμπελά άνοιξε το…χορό των καλοκαιρινών μεταγραφών του Ολυμπιακού κι αποτέλεσε την πρώτη νέα προσθήκη στο ρόστερ της πειραϊκής ομάδας εν όψει της σεζόν 2025-26.

H προσφορά του Γάλλου μεσοεπιθετικού στο χορτάρι με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», δεν συνάδει με το πλούσιο βιογραφικό που κουβαλά και το ακριβοπληρωμένο συμβόλαιό του.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής μετράει 2 ασίστ και μόλις 428 λεπτά σε 10 συμμετοχές, ενώ βρίσκεται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που ασφαλώς και...λέει πολλά.

Εσχάτως δημοσίευμα στη Γαλλία τον φέρνει να ετοιμάζει να σηκώσει άγκυρα απ΄το λιμάνι και να επιστρέφει στη χώρα του για λογαριασμό της Ναντ.

Η Ελλάδα δεν του…πάει κατά όπως φαίνεται και παρ΄ότι πριν από την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, είχε άλλα δύο (έντονα) «φλερτ» α λα ελληνικά.

Την άνοιξη του 2022 ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του και μάλιστα κάτω από απόλυτη μυστικότητα τον έφερε (ινκόγκνιτο) στην Ελλάδα χωρίς ωστόσο να πέσουν υπογραφές.

Λίγους μήνες αργότερα τον Ιούλιο του ΄22 κι έχοντας μείνει ελεύθερος από την Μονπελιέ, ο Παναθηναϊκός εκδήλωσε ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτησή του με τη σύμφωνη γνώμη του τότε τεχνικού του Τριφυλλιού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν σε συζητήσεις με τον πατέρα του Καμπελά και τον μάνατζερ του, Φιλίπ Πιολά, με τον οποίο έχουν ανοιχτό…κανάλι από παλιά μέσω των μεταγραφών των δικών του Τζιμπρίλ Σισέ και Αντονί Μουνιέ στον Παναθηναϊκό.

Εν τέλει όμως την ώρα της τελικής απόφασης, ο Καμπελά επέλεξε να παραμείνει στη Γαλλία και να υπογράψει στη Λιλ.

Τρία χρόνια μετά ήρθε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ωστόσο εφόσον επιβεβαιωθεί το γαλλικό ρεπορτάζ (περί Ναντ) δεν θα μακροημερεύσει στην ομάδα του Πειραιά με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.